В ЦФО названы победители и призеры регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа IX конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Имена победителей и призеров названы сегодня на онлайн пресс-конференции, в которой приняли участие руководители МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», а также журналисты и блогеры ЦФО.

От представителей медиасферы Центральной России поступило 538 работ – рекордное количество за все время проведения конкурса. Больше всего заявок – 161 – было подано в номинацию «Интернет-СМИ и информационные агентства». Чуть меньше – 151 работа –поступила от журналистов, работающих в печатных изданиях. В разделе «Радио и телевидение» рассмотрена 61 работа. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» принята 41 заявка. Еще 124 работы на конкурс было заявлено в спецноминации «5G», «Кибербезопасность» и «Цифровая экономика», работы в которых будет оценивать федеральное жюри. Самыми активными участниками стали представители медиасообщества Тульской области, которые вынесли на суд жюри 95 работ. Также традиционно большое количество заявок поступило от СМИ и блогеров Ивановской (59) и Белгородской (57) областей. Для всех авторов, чьи работы были допущены к участию, предусмотрена возможность скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.

Дмитрий Ким, вице-президент – директор МРФ «Центр»ПАО «Ростелеком»:

«Уже в девятый раз “Ростелеком” проводит конкурс для профессионалов, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ сфере и телекоммуникациях. Сегодня для подведения итогов мы встретились в необычном формате, но он не помешал нам выразить свое признание всем участникам конкурса за профессионализм, приверженность новациям и цифровому будущему. Информация, технологии – те инструменты сегодняшнего дня, которые и журналистам, и связистам позволяют соединять людей, не оставлять в изоляции, окружать их жизненно важными новостями. Я хочу поблагодарить всех участников конкурса, поздравить победителей и пожелать, в первую очередь, здоровья, а также творческих успехов, новых открытий и профессионального роста вне вирусов любой этимологии».

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Победителями регионального этапа конкурса стали:

Номинация «Печатная пресса»:

1 место: Мельханова Ирина, газета «Тульские известия» (Портал в настоящее)

2 место: Киселева Марина, газета «Владимирские ведомости» (Эффект «большого брата»)

3 место: Бардакова Юлия, газета «Тамбовский курьер» (Картошка в цифре)

Спецпризами отмечены следующие работы:

Кулакова Тамара, газета «Весть», Калужская область (Диагноз от искусственного интеллекта)

Малюков Сергей, ИД «Липецкая газета» (Цифровые артефакты)

Малыхина Наталья, ИД «Мир Белогорья» (Миры для миллионов)

Былкина Елена, газета «Мичуринская мысль», Тамбовская область (Цифровое будущее АПК. Вначале была идея)

Дрозд Марина, «Аргументы и факты – Рязань» (Регион в «цифре». Как IT-технологии внедряют во все сферы жизни?)

Белова Александра, газета «Рыбинские известия», Ярославская область (Самый «умный город»)

Панкратова Светлана, газета «Северная правда», Костромская область (Новое дополнительное)

Номинация «Радио и телевидение»

1 место: Гафарова София, ГТРК «Тула» (Машина времени Тульского музея оружия)

2 место: Перекрестова Валентина, ТРК «Барс», Ивановская область (Покажи грудь. Телемедицина спасает жизни)

3 место: Левицкая Екатерина, ГТРК «Смоленск» (Школа настоящего/Школа будущего. Цифровизация)

Спецпризами отмечены следующие работы:

Терехова Кира, ГТРК «Тула» (Он-лайн окно Ростелеком Тула-Москва)

Ерошенков Филипп, ГТРК «Ивтелерадио» (Специалисты ивановского управления благоустройства завели аккаунт в популярной соцсети)

Апалькова Ангелина, ГТРК «Курск» (Изобретение аспиранта ЮЗГУ поможет отслеживать дальние воздушные суда)

Пехтерева Наталья, АО «ОТРК», Орловская область (Орловские «кадры» выяснили отношения в воздухе)

Номинация «Интернет СМИ и информационные агентства»

1 место: Стеценко Ксения, ИА «Подмосковье сегодня» (Оттачивать навыки будущие врачи из Подмосковья будут на стонущих роботах и актерах)

2 место: Андросова Наталья, «De Facto Воронеж» (Бесперебойное питание)

3 место: Разумная Анастасия, «Гудвилл», Смоленская область (Войти в IT)

Спецпризами отмечены следующие работы:

Романов Иван, журнал «ДопОфис», Калужская область (Виртуальное обучение и реальные навыки. Калужская компания занялась VR-технологиями)

Бахтилова Ольга, «Афанасий-бизнес», Тверская область («Умные» устройства и «кухонные» хакеры)

Леонова Кристина, «Курские известия» (Тонна груза за 15 минут. Рабочие «Норникеля» рассказали, как тестировали курский экзоскелет)

Кияшко Леонид, ivteleradio.ru, Ивановская область (Орлята шлют смски из гнезд на Клязьме)

Иванова Марина, сетевое издание FONAR.TV, Белгородская область (В Белгородской области запустили платформу «Электронный рецепт». Что это такое и как она работает?)

Насонов Антон, 62ИНФО, Рязанская область (У нас в Рязани — всё с глазами. Как цифровые технологии сделают город умнее)

Номинация «Социальные медиа»

1 место: Дитятев Станислав, Воронежская область (О дивный цифровой)

2 место: Гикавый Валерий, Белгородская область (Как предупредить агрессию подростка)

3 место: Богун Антон, Калужская область (Большой брат следит за тобой!)

Спецпризами отмечены следующие работы:

Новикова Наталия, Тульская область (Замкнутый круг: пирамида Маслоу vs “удалёнка”)

Кирпита Анастасия, Курская область (В Курске приступили к реализации проекта «Умная дорога»)

Лисина Надежда, Владимирская область (Онлайн-кинотеатры – окно в будущее)

Жюри регионального этапа конкурса также отметило спецпризами некоторые из работ, присланных в спецноминации.

Спецноминация «5G»:

Супрунчук Владимир, «Гудвилл Онлайн», Смоленская область (Давай «пять»)

Никитинский Василий, блогер, Владимирская область (В России запустили 5G)

Спецноминация «Кибербезопасность»:

Конова Наталья, «Комсомольская правда» в Туле (Пришло время подумать об онлайн-безопасности)

Чикунова Ирина, ТРК «Тверской проспект – Регион» (Патрульная служба. Спецвыпуск. Мошеничество в банковской сфере)

Дорошенкова Елена, «Брянский печатный двор» (Остапу и не снилось)

Спецноминация «Цифровая экономика»:

Лебедев Сергей, Телеканал «Городской» (Брянскую область назвали образцом внедрения «Умного земледелия»)

Гурова Татьяна, ГТРК «Брянск» (Восьмой Славянский международный экономический форум)

Гурьева Елена, ГТРК «Липецк» (Фермеры переходят на цифровое обследование земель)

Все победители получат ценные призы и дипломы от макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и трем спецноминациям будут подведены летом 2020 года.

Конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров «Ростелеком» проводит с 2012 года. В 2019–2020 гг. его партнером выступила дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

Сайт конкурса: smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.