Число заболевших в Белгородской области на 19 июня 2020 года составило 3 747 человек

В Белгородской области по состоянию на 10.30 19 июня число заболевших коронавирусной инфекцией составило 3 747 человек, за минувшие сутки в регионе выявлен 81 новый случай заболевания.

По России общее число заболеваний составило 569 063 человек, за сутки выявлено 7 972 заболевших. 324 406 человек выздоровело, 10 443 — за минувшие сутки, 7 841 человек умер, 181 — за минувшие сутки.

В Воронежской области число заболеваний достигло 5 461 человек, за сутки выявлено 203 новых случая. В Курской области заболело 4 333 человек, выявлено 77 новых случаев. В Тамбовской заболело 4 210 человек, выявлено 58 случаев, в Орловской — 4 003, выявлено — 74 , в Липецкой — 3 285, выявлено — 57.