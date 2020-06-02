2020-06-02T15:45:24+03:00
Происшествия

Белгородец не смог в День защиты детей купить спиртное и распылил газовый баллончик в лицо продавцу

За разбой мужчине грозит до десяти лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородец за разбой может лишиться свободы на 10 лет.Белгородец за разбой может лишиться свободы на 10 лет.
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Инцидент произошел 1 июня в поселке Дубовое Белгородского района. По предварительным данным, 34-летний местный житель решил в первой половине дня запастись спиртным. С этой целью он пришел в магазин, специализирующийся на продаже горячительных напитков, и к своему разочарованию узнал, что в День защиты детей продажа алкоголя в регионе запрещена. Тогда он направился в расположенный в нескольких шагах супермаркет.

- Предвидя, что спиртное и здесь купить не удастся, мужчина спрятал бутылку с алкоголем за пазуху, а для отвлечения внимания продавцов взял минеральную воду. Однако кассир заметила, что покупатель что-то прячет под одеждой. Поняв, что его разоблачили, мужчина бросил минеральную воду и поспешил покинуть магазин, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Сотрудница магазина оказалась женщиной не робкого десятка и бросилась догонять покупателя. Когда она настигла злоумышленника на улице, он распылил ей в лицо газовый баллончик.

И хотя, судя по видео с камер наблюдения, лицо мужчины закрывала медицинская маска, найденные на месте происшествия улики позволили полицейским идентифицировать подозреваемого. Вскоре участковые задержали его. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Поход в магазин может стоить белгородцу десяти лет лишения свободы.

Белгородец не смог в День защиты детей купить спиртное и распылил газовый баллончик в лицо продавцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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