Белгородец не смог в День защиты детей купить спиртное и распылил газовый баллончик в лицо продавцу.

Инцидент произошел 1 июня в поселке Дубовое Белгородского района. По предварительным данным, 34-летний местный житель решил в первой половине дня запастись спиртным. С этой целью он пришел в магазин, специализирующийся на продаже горячительных напитков, и к своему разочарованию узнал, что в День защиты детей продажа алкоголя в регионе запрещена. Тогда он направился в расположенный в нескольких шагах супермаркет.

- Предвидя, что спиртное и здесь купить не удастся, мужчина спрятал бутылку с алкоголем за пазуху, а для отвлечения внимания продавцов взял минеральную воду. Однако кассир заметила, что покупатель что-то прячет под одеждой. Поняв, что его разоблачили, мужчина бросил минеральную воду и поспешил покинуть магазин, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Сотрудница магазина оказалась женщиной не робкого десятка и бросилась догонять покупателя. Когда она настигла злоумышленника на улице, он распылил ей в лицо газовый баллончик.

И хотя, судя по видео с камер наблюдения, лицо мужчины закрывала медицинская маска, найденные на месте происшествия улики позволили полицейским идентифицировать подозреваемого. Вскоре участковые задержали его. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Поход в магазин может стоить белгородцу десяти лет лишения свободы.