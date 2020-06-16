2020-06-16T18:54:27+03:00
Общество

Белгородцы, едущие на Украину, могут провести две недели в обсерваторе

Исключение составит лишь незначительный круг граждан
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы, едущие на Украину, могут провести две недели в обсерваторе.Белгородцы, едущие на Украину, могут провести две недели в обсерваторе.Фото: "КП" Архив
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Пограничные представители Украины по Сумскому, Харьковскому и Луганскому участку проинформировали Пограничное Управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям о том, что правительством Украины принято решение о возможности пропуска иностранцев и лиц без гражданства на въезд на Украину. При этом оговорен ряд условий, в том числе и об обязательной обсервации для тех лиц, которые пребывали на территории государства, где зарегистрирован значительный уровень распространения коронавирусной инфекции.

Также въезжающие в Украину граждане должны выполнить следующие санитарно-карантинные требования:

- иностранцы и лица без гражданства обязаны иметь при себе медицинский страховой полис (свидетельство, сертификат) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией, за исключением отдельных категорий (указанные ограничения не касаются граждан государств, которые не пребывали на территории со значительным распространением COVID-19 в течение последних 14 дней, дипломатов, официальных международных миссий, организаций и членов их семей, водителей и членов экипажа грузовых воздушных, морских, речных судов, поездных и локомотивных бригад, участников ЗНО вместе с одним человеком, которое сопровождает каждого из них, если не имеет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом);

- при въезде иностранцы и лица без гражданства подлежат обсервации (в обсерватории, изоляторах), либо самоизоляции (в случае установления электронного сервиса «Действу дома), за исключением отдельных категорий;

- иностранцы, которые прибывают из государств со значительным распространением COVID-19 (считаются государства, в которых количество активных случаев заболеваний COVID-19 составляет больше, чем 40 лиц на 100 тысяч населения), подлежат обязательной обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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