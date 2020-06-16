Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 16 июня 2020: За три дня скончалось 5 человек и 1 июля белгородцы получат лекарство от COVID-19

За выходные дни и прошедший понедельник в области скончалось 5 пациентов с подтвержденным COVID-19. В Белгороде всего за сутки прибавилось 29 заболевших. 1 июля область получит новейший препарат для лечения больных COVID-19. Об этом – в материале «КП».

Умершим от заражения COVID-19 было от 40 до 75 лет

В департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что скончавшиеся в выходные дни три жителя Белгорода и один житель Шебекинского городского округа были в возрасте от 40 до 75 лет. Все они проходили лечение на базе Белгородской городской больницы №2. Еще один пациент скончался в понедельник. Итого жертвой коронавирусной инфекцией в регионе стали уже 39 человек.

Всего на 15 июня число заболевших составило 3 442 белгородца, за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания.Госпитализировано 538 человек, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 24 пациента. По контакту с заболевшими изолировано 2 971 человек. Увеличилось и число тех, кто находится на самоизоляции в обсерваторе – 88 человек.

В Белгороде всего за сутки прибавилось 29 заболевших

В Белгороде за сутки число заболевших увеличилось на 29 человек и составляет 699 пациентов. В Старооскольском городском округе прибавилось 16 пациентов, число заболевших составляет 588 пациентов, в Белгородском районе прибавилось 13 человек, число заболевших составляет 416 пациентов. Наименьшее число заболевших - в Красненском, Борисовском и Ровеньском районах - соответственно 26, 24 и 13 человек.

Новый препарат «Авиафир» уже доказал свою эффективность при лечении коронавирусной инфекции

1 июля область получит 300 упаковок нового лекарства «Афиафир», который предназначен для лечения больных коронавирусной инфекцией. Это первый препарат, который официально зарегистрирован в России. Он уже доказал свою эффективность при лечении. Использовать его медики будут только в условиях стационара и под строгим наблюдением. Препарат токсичен и требует определенных показаний при применении.

При этом медики отмечают, что будут использовать и другие новые препараты, которые менее токсичны при воздействии на организм. А специфическую терапию при амбулаторном лечении будут подключать только в том случае, когда у пациента есть сопутствующие заболевания, которые могут повлиять на тяжесть протекания самого заболевания.