Белгородские предприятия переходят на цифровые технологии

Реалии эпидемиологической обстановки заставили многих руководителей предприятий и организаций области пересмотреть свое отношение к электронному документообороту. Прошло совсем немного времени, и клиенты Белгородэнергосбыта убедились, что отказ от бумажных экземпляров допсоглашений об изменении условий договоров энергоснабжения и первичных бухгалтерских документов существенно экономит их время. То, что казалось ненужным новшеством, стало актуальным рабочим инструментом, позволяющим взаимодействовать с ресурсоснабжающей организацией в полном объеме.

На востоке региона наибольший прирост юридических лиц, использующих электронный документооборот, достигнут в Валуйском районе (+101). В количественном выражении лидирует Алексеевский район – добавилось 192 потребителя. На юге области цифровые технологии продвигались активнее, чем на востоке – 319 новых пользователей ЭДО против 204. Наибольший прирост обеспечил Белгородский район (+ 105), где теперь 411 юридических лиц применяют современные технологии.

Наметились позитивные перемены в Яковлевском городском округе (+74):

- Наши потребители по достоинству оценили удобство дистанционных сервисов компании, - говорит начальник Яковлевского участка Белгородэнергосбыта Иван Ефименко.

По плюс 50 потребителей - в Ивнянском и Прохоровском районах. Кстати, Прохоровский участок компании в течение двух месяцев предложил переход на ЭДО 91 юрлицу и больше половины согласились - 34% договоров участка обслуживаются без очного присутствия клиентов.

Среди крупных городов по использованию цифровых технологий лидирует Белгород: 1030 юридических лица используют электронный документооборот во взаимодействии с поставщиком электроэнергии (+ 137 за апрель-май). Показатели Старого Оскола выглядят скромно – всего 288 юридических лица (+ 17 с марта). Пока в целом по области пока только 20 % клиентов Белгородэнергосбыта освоили новую технологию. Хотя преимущества ЭДО очевидны: мгновенная доставка электронных документов, удобное хранение, возможность представлять отчеты и декларации в ИФНС, ФСС, ПФР и прочее.

На сайте сбытовой компании - есть необходимые разъяснения.

Сбытовая компания напоминает потребителям-юридическим лицам, что для заключения договора или соглашения к договору в электронном виде с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП) заявителю необходимо:

- Получить в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи РФ, усиленную квалифицированную электронную подпись. На момент заключения договора электронная подпись должна быть действительной;

- Заключить договор с оператором электронного документооборота "Компания "Тензор" или другим оператором на ваше усмотрение.

А также - выбрать один из двух способов регулирования договорных отношений:

1. Согласовать и подписать дополнительное соглашение, регулирующее электронный документооборот по заключенному договору. Соглашение может быть подписано как на бумажном носителе, так и в электронном виде с применением усиленной электронной подписи.

2. Подписать форму согласия для заключения договора в электронном виде с применением усиленной электронной подписи и направить ее в адрес гарантирующего поставщика для подготовки договора.

Подробности об электронном документообороте можно прочитать здесь.