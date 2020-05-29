2020-05-29T18:03:33+03:00
Происшествия

Оскольчанам, сдавшим квартиру велоугонщикам, придется объясняться с налоговой

Жилплощадь была предоставлена в аренду без оформления соответствующих бумаг
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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У хозяев квартиры, где остановились угонщики, по всей видимости, тоже наметились неприятности с законом. фото: скриншот видео.У хозяев квартиры, где остановились угонщики, по всей видимости, тоже наметились неприятности с законом. фото: скриншот видео.
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Ночные приключения юных жителей Белгорода в городе Старом Осколе зафиксировала камера наблюдения. Удаляясь от многоквартирного дома на велосипедах, парни лихо крутят педали. На следующий день, находясь в отделе полиции, «угонщики» выглядели уже не так бодро.

17-летний и 18-летний жители Белгорода, уверяют, что приехали в Старый Оскол погулять. Вместе с ними было еще двое приятелей. Сняв квартиру и распаковав чемоданы, они дружно накатили, а после потянуло на приключения.

Двое парней отправились любоваться видами ночного города. Если верить озвученной ими версии, то внизу им не хватило панорамы. Решив осмотреть окрестности с высоты птичьего полета, они проникли в многоквартирный дом и, чтобы забраться на крышу, воспользовались лестницей на общем балконе. По пути их взору открылся вид на оставленные на одном из этажей велосипеды. Планы молодых людей резко изменились, и приятели отправились колесить по городу. Накатавшись, они припарковали похищенный транспорт в подъезде дома, где сняли квартиру.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении туристов возбуждено уголовное дело за кражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенный транспорт изъят.

У хозяев квартиры, где остановились угонщики, по всей видимости, тоже наметились неприятности с законом. Выяснилось, что жилье сдавалось в аренду без оформления соответствующих документов. Материал уже ушел в налоговую инспекцию.

В Старом Осколе патрульными задержаны подозреваемые в краже двух велосипедов.Похищенное злоумышленники спрятали на лестничной клетке в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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