Белгородский бизнес раскрывает свой потенциал

Приоритетный для страны нацпроект реализуется в Белгородской области с октября 2018 года и предполагает использование целого арсенала мер, способствующих росту производительности труда. В частности, участие экспертов федерального и регионального уровней в совершенствовании бизнес-моделей, набор финансовых и нефинансовых мер стимулирования, снижение административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала, обучение сотрудников предприятий.

Для участников это возможность раскрыть потенциал роста производительности, снизить издержки и обеспечить конкурентное преимущество. Они получают льготное финансирование инвестиционных проектов от Фонда развития промышленности, имеют возможность повышения квалификации сотрудников.

На Белгородском хладокомбинате всегда уделяли большое внимание развитию. Именно поэтому его руководством было принято решение присоединиться к Национальному проекту - 26 мая состоялось стартовое совещание, посвященное началу реализации активной фазы программы повышения производительности труда, оператором которой стал Региональный центр компетенций Белгородской области.

История хладокомбината ведет свой отсчет с середины прошлого века. Здание фабрики мороженого на территории предприятия было построено в 1972 году и 24 мая 73-го были выпущены первые порции этого лакомства. Изначально рассчитанная на производство 12 тонн мороженого в смену, в настоящий момент фабрика располагает мощностями для производства 90 тонн продукции в сутки и выпускает более 100 ее наименований.

С 2000 года все мороженое на хладокомбинате выпускается под торговой маркой «Бодрая корова», которая в нынешнем году отмечает двадцатилетний юбилей. По поставкам продукции можно изучать географию страны: Калининград и Санкт-Петербург, Москва и Волгоград, Саратов, Воронеж, Тамбов, Владикавказ и Нальчик – наше мороженое знают в более чем 30 регионах. В течение многих лет оно охлаждает жителей Белоруссии, Казахстана, Израиля. И вот уже три года - Китая.

Белгородский хладокомбинат стал одним из участников нацпроекта.

Но среди целей производственной, экономической и социальной деятельности предприятие ставит перед собой и задачу повышения производительности труда. Именно поэтому оно стало одним из участников нацпроекта. И это - важный этап в развитии и для каждого сотрудника, и для комбината в целом.

Учитывая эпидемиологическую обстановку стартовое совещание было проведено в режиме онлайн. В нем приняли участие генеральный директор АО «Белгородский хладокомбинат» Георгий Бузиашвили, финансовый директор и куратор программы на предприятии Сергей Гришаев, руководители рабочих групп комбината, также эксперт по управлению изменениями Федерального центра компетенций Николай Екимов. От РЦК в совещании участвовали его руководитель Елена Сидоренко и эксперты, которые в ближайшие 6 месяцев будут внедрять на предприятии инструменты бережливого производства.

- Для каждого участника, вовлеченного в процесс изменений, - это бесценный опыт, возможность саморазвития и повышения самооценки. Предприятие настроено на кропотливую, интересную работу по внедрению изменений, - отметил Георгий Даниелович.

Эксперты РЦК подготовили для совещания презентацию об основных этапах реализации проекта, а также выразили надежду, что проект окажется одним из самых успешных, так как у предприятия высокий стартовый потенциал и сильная мотивация на результат. Уже сейчас здесь начала действовать Фабрика идей, которая готова рассматривать предложения, оценивать их эффективность, выплачивать вознаграждение и внедрять идеи в жизнь, получая результат и тем самым стимулируя коллектив на генерацию новых идей и решений.

Пожелаем команде Белгородского хладокомбината неизменных успехов!