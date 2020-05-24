Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 24 мая 2020: Умерла заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей странице ВКонтакте выразил соболезнования в связи со смертью заведующей педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ. Губернатор сообщил, что заведующая педиатрическим отделением Ракитянской районной больницы, Заслуженный врач России Валентина Карташова умерла от заражения коронавирусной инфекцией.

На странице ВКонтакте Евгений Савченко, в частности, написал: «Это колоссальная, невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества Белгородчины и для всех нас. Хочу выразить соболезнование родным, близким, коллегам Валентины Антоновны и всем ракитянцам. Светлая память...».

В соболезнованиях ракитянцы называют ушедшего доктора «наша Антоновна». Пишут: «Сердце разрывается на части, сколько всего вы делали, лечили не только детей, но и нас взрослых. Спасли нашего уже взрослого сына от пневмонии, не говоря уже о том, когда были детьми...», «Мы будем хранить в своем сердце добрую и светлую память о Валентине Антоновне. Трудно поверить, что мы больше не увидим такого прекрасного врача»...

Заведующей педиатрическим отделением Ракитянской центральной районной больницы Валентина Карташова работала с 1979 года. За значительный вклад в укрепление системы здравоохранения района имеет звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Отличник здравоохранения». Ее имя занесено на областную Доску Почета медработников.

Коллеги вспоминают о ней, как о грамотном специалисте и настоящем профессионале. За время ее работы в педиатрическом отделении были созданы все необходимые условия для лечения больных детей от грудного возраста до 18 лет. Валентина Кардашова обладала системными знаниями в смежных областях: неонтологии, пульмонологии, гематологии, хирургии, инфекционной патологии, неврологии, кардиологии, нефрологии. Хорошо знала и владела методами инфузионной терапии.

Активно участвовала Валентина Карташова и в общественной жизни района — с 2002 по 2013 годы была депутатом поселкового собрания в Ракитном.

«Светлая память!» - таких соболезнований под публикацией губернатора большинство.