2020-05-22T14:57:47+03:00
Общество

Белгородские автоинспекторы рассказали, что школьники должны знать о дороге

В преддверии летних каникул сотрудники ГИБДД записали для юных участников дорожного движения видеоурок
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Сотрудники ГИБДД продолжают дистанционно обучать детей и подростков правилам дорожного движения. В преддверии летних каникул автоинспекторы выложили в сеть видеоурок для школьников. О причинах ДТП с участием детей и «дорожных ловушках» рассказал старший инспектор областного Управления ГИБДД Владимир Дубинин.

Полицейский уделил внимание не только пешеходам, но и юным водителям. «Госавтоинспекция понимает стремление подростков и молодых людей к технике. Однако садиться за руль мототранспорта можно лишь при соблюдении ряда условий. Управлять мопедом и маломощным мотоциклом разрешается по достижении 16 лет, автомобилем – с 18 лет. Для этого необходимо досконально изучить правила дорожного движения и сдать экзамены в Госавтоинспекции на получение водительского удостоверения соответствующей категории», - отметил Владимир Петрович.

Майор полиции обратился и к родителям. Он отметил, что именно они, прежде всего должны научить своих детей соблюдению жизненно важных правил. «Если родители считают возможным переходить дорогу на красный сигнал светофора и в неположенном месте, то стоит ли ждать от ребенка, что он будет соблюдать требования безопасности. Помните, что он учится законам улицы на вашем примере!», - добавил автоинспектор.

Дети и дорога - как избежать ДТП.Белгородские автоинспекторы рассказали, что школьники должны знать о дороге

ИСТОЧНИК KP.RU

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