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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 23 мая 2020: Выпускных не будет, но и экзаменов — тоже!

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 23 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 23 мая 2020: Выпускных не будет, но и экзаменов — тоже!Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 23 мая 2020: Выпускных не будет, но и экзаменов — тоже!Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области определились с выпускными, экзаменами и датами окончания учебного года.

Школьные аттестаты выпускники получат в преддверии Дня России

Во время брифинга начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Валентина Музыка, сообщила, что в области определены даты окончания учебного года. Для учащихся 1-4 классов учебный год закончится 25 мая, для 5-11 классов — 29 мая.

Также стала известна дата начала Единого государственного экзамена. Он состоится 29 июня. Период сдачи ЕГЭ завершится не раньше 20-х чисел июля. При этом сдавать экзамен выпускники могут по желанию, если собираются поступать в вуз. Для девятых классов ГИА совсем отменили.

Аттестаты все выпускники школ получат без экзаменов и до них. Согласно рекомендациям Министерства просвещения РФ, школьники должны их получить до 15 июня. В Белгородской области уже спланировали даты вручения в преддверии Дня России. Девятиклассники получат их 10 июня, выпускники одиннадцатых классов — 11 июня.

Торжество будет скромным

Массовых мероприятий в связи с действующими ограничениями не будет. Для каждого выпускника и его семьи определят время, когда они смогут прийти и в торжественной обстановке с соблюдением санитарно-гигиенических норм получить аттестат.

Последние звонки региональный департамент образования рекомендует провести в онлайн-формате, предложение носит рекомендательный характер. Но окончательное решение все же примет школа, которой предоставили право отказаться от данного формата. Выпускные вечера пока планируют проводить тоже онлайн. Но если к концу сдачи ЕГЭ (конец июля) ограничения на массовые мероприятия будут сняты, департамент образования готов рассмотреть вопрос о проведении выпускного.

К 1 сентября школьники могут вернуться к нормальной жизни

Как рассказали в департаменте образования, подготовка к новому учебному году идет в штатном режиме.

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Валентина Музыка подчеркнула:

- Надеемся, что к 1 сентября мы вернемся к жизни, которая была раньше, и проведем этот праздник с особым эмоциональным настроем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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