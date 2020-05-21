Задержан подозреваемый в поджоге двух квартир в Старом Осколе.

Несколько недель назад в полицию Старого Оскола из Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о двух пожарах в многоквартирных дома. Квартиры, расположенные в микрорайонах Макаренко и Северные, загорелись с небольшим интервалом во времени. Обе они принадлежат 40-летней местной жительнице.

Выяснилось, что в обоих случаях причиной происшествия стал поджог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Ехать за подозреваемым сыщикам пришлось в командировку. Им оказался 35-летний житель Ростова-на-Дону. Мужчина далеко не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Прежде он уже привлекался к уголовной ответственности.

По предварительным данным, женщина сдает квартиры внаем посуточно. Подозреваемый был одним из её постояльцев. У злоумышленника возникла неприязнь к хозяйке, и он решил ей отомстить. Сделав дубликаты ключей, он проник в квартиры, облил их бензином и поджег.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Ущерб, причиненный хозяйке, предварительно оценивают в сумму около двух миллионов рублей. Подозреваемого может ожидать заключение сроком на пять лет.