2020-05-21T18:14:25+03:00
Общество

Задержан подозреваемый в поджоге двух квартир в Старом Осколе

Им оказался житель Ростова-на-Дону
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Несколько недель назад в полицию Старого Оскола из Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о двух пожарах в многоквартирных дома. Квартиры, расположенные в микрорайонах Макаренко и Северные, загорелись с небольшим интервалом во времени. Обе они принадлежат 40-летней местной жительнице.

Выяснилось, что в обоих случаях причиной происшествия стал поджог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Ехать за подозреваемым сыщикам пришлось в командировку. Им оказался 35-летний житель Ростова-на-Дону. Мужчина далеко не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Прежде он уже привлекался к уголовной ответственности.

По предварительным данным, женщина сдает квартиры внаем посуточно. Подозреваемый был одним из её постояльцев. У злоумышленника возникла неприязнь к хозяйке, и он решил ей отомстить. Сделав дубликаты ключей, он проник в квартиры, облил их бензином и поджег.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Ущерб, причиненный хозяйке, предварительно оценивают в сумму около двух миллионов рублей. Подозреваемого может ожидать заключение сроком на пять лет.

Задержан подозреваемый в поджоге двух квартир в Старом Осколе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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