Губернатор Белгородчины поручил оперативно решать проблемы сотрудников скорой помощи

Оперативно решать проблемы сотрудников скорой помощи — такое задание дал глава Белгородского региона. Он поручил главам муниципалитетов проводить постоянные встречи с сотрудниками скорой помощи и оперативно решать те вопросы, которые возникают в условиях пандемии. При этом Евгений Савченко подчеркнул, что скорая помощь — это наиболее чувствительное звено медицины.

Первые встречи уже провели главы Староосколького и Алексеевского городских округов. Они подчеркнули, что у сотрудников возникали вопросы, как по оплате больничных во время самоизоляции, так и начисления доплат за лечение больных COVID-19 и подозрительных на инфекцию. Поднимались на встречах с главами муниципалитетов и вопросы о средствах индивидуальной защиты.

Со всеми этими вопросами главы обещали разобраться и оперативно отреагировать на все обращения.

Евгений Савченко подчеркнул, что службе скорой помощи региона работают дружные, ответственные сотрудники, но они нуждаются в постоянном диалоге с властями. В частности, губернатор отметил:

- Прошу глав муниципалитетов повсеместно проводить встречи с работниками скорой. Помимо заработной платы, средств индивидуальной защиты, у них еще есть много вопросов – все их нужно решать.