Горнякам Белгородчины обеспечивают безопасные условия труда

Для доставки сотрудников на работу и обратно в Губкин и Старый Оскол на предприятии, входящем в компанию «Металлоинвест», появилось еще 8 автобусов.

- За период усиления антивирусных мер было привлечено 13 сторонних автобусов, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Машины туристического класса большие, комфортные, они проходят такую же дезинфекционную обработку, как и штатные. Теперь в наших автобусах более просторно, а значит, соблюдать безопасную дистанцию проще. Призываем работников также проявлять личную ответственность и отдавать предпочтение менее загруженному автобусу, а не самому первому. Каждый человек несёт ответственность за развитие эпидемиологической ситуации в нашем регионе. Прервать цепь заражений мы можем, неуклонно соблюдая все профилактические меры по недопущению распространения коронавируса.

С 12 мая в регионе был введен масочный режим. На Лебединском ГОКе его соблюдение также является обязательным. Все сотрудники должны пользоваться маской (или респиратором) при передвижении по комбинату, в помещениях, в общественном транспорте и на улице, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день подавляющее большинство работников комбината должным образом соблюдают масочный режим.

Комбинат обеспечил масками каждого работника. Все лебединцы, включая сотрудников дочерних обществ, получили по 4 многоразовые маски в составе набора индивидуальных защитных средств. В комплекты также вошли антисептические гели, антибактериальное мыло, перчатки и витамины.