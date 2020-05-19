2020-05-19T16:53:56+03:00
Общество

Белгородские оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом грузоперевозок

Житель поселка Октябрьский при переезде отдал злоумышленнику 60 тысяч рублей, а потом был вынужден оплатить и услуги транспортной компании
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В белгородский райотдел с заявлением о мошенничестве обратился 61-летний житель поселка Октябрьский. Мужчина рассказал полицейским, что недавно перебрался в регион из Нефтеюганска. Планируя переезд, он разместил в интернете объявление о том, что ему требуются услуги грузоперевозчика, который доставит вещи в Белгородскую область. Вскоре откликнулся незнакомец, который попросил за услугу предоплату в 60 тысяч рублей. Мужчина согласился и перечислил деньги на банковскую карту афериста.

- Лже-перевозчик позаботился о том, чтобы заказчик не сразу распознал обман. Подозреваемый нанял водителя, который забрал у мужчины вещи, и доставил их, как выяснилось, в транспортную компанию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После переезда на новое место жительства мужчина получил уведомление с адресом, где он должен был забрать свои вещи. Приехав за ними, он узнал, что должен оплатить услуги транспортировки. Поняв, что наткнулся на мошенника, мужчина обратился в полицию.

Оперативникам удалось вычислить злоумышленника. Им оказался 51-летний житель города Шахты Ростовской области. В ходе служебной командировки сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в Белгородскую область. В настоящее время он арестован. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские проверяют причастность задержанного к другим преступлениям, в том числе и за пределами региона. Всех, кто столкнулся с подобной аферой, просят звонить в полицию по телефонам: 02 или 8 (4722) 51-77-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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