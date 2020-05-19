Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 19 мая 2020: Медикам пересчитают доплаты за работу с пациентами с COVID-19

Как сообщил Департамент здравоохранения Белгородской области, регион получил новые методические рекомендации по расчету дополнительных денежных выплат медицинским сотрудникам, работающим с пациентами с подтвержденным COVID-19 или подозрительными на наличие инфекции.

Формулировка «за фактически отработанное время» исключена

В соответствии с новым регламентом были пересчитаны выплаты, полагающиеся медикам по постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484, из которого в рамках корректировок исключена формулировка «за фактически отработанное время». Согласно доработанному документу, дополнительные выплаты получат 797 белгородских медиков. Среди них, работающие в условиях стационаров, профильных госпитальных баз: врачи – до 80 000 рублей; средний медперсонал – до 50 000 рублей; младший медперсонал – до 25 тысяч рублей.

Выплаты получат также сотрудники скорой

Выплаты получат также сотрудники скорой, которые непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией: врачи – до 50 000 рублей; фельдшеры и средний медперсонал – до 25 000 рублей; младший медперсонал и водители – до 25 000 рублей.

Подчеркнем, что в рамках другого постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №415 условие о фактически отработанном времени сохраняется. Здесь будет учитываться количество смен, отработанных с пациентами с COVID-19. Выплаты по данному постановлению производятся в привязке к средней заработной плате по экономике за 2019 года – 29 810 рублей. Эту доплату в регионе получают 1 855 человек. К ним относятся в первую очередь медики, работающие в условиях стационаров: врачи – 100%; средний медперсонал – 50%; младший медперсонал – 30%. А также медики, работающие в первичном звене, и сотрудники скорой, работающие с больными или группой риска: врачи – 80%; фельдшеры и медсестры – 40%.

Региональные дополнительные выплаты медицинским работникам начисляются по такой же схеме — за фактически отработанное время, то есть смены.

На базе скорой сформировано 22 бригады для работы с COVID-пациентами

При этом департамент здравоохранения области обращает внимание, что на выплаты могут рассчитывать те, кто непосредственно работает с больными коронавирусной инфекцией или у кого есть подозрение на нее. Отметим, что на базе станции скорой медицинской помощи региона сформировано 22 бригады, которые работают с COVID-пациентами.

Заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова сказала:

- Это те медики, которые едут к больным COVID-19 или к тем у кого подозрение на такой диагноз, Это сделано для того, чтобы не было одномоментного заражения медицинских работников, и была обеспечена непрерывность оказания медицинской помощи.