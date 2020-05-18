«Ростелеком»: Легко подключить, комфортно жить

Кампания разработана в рамках новой коммуникационной платформы «Технологии возможностей» и нацелена на повышение знания и интереса к цифровым продуктам «Ростелекома». В основном продвижение будет идти в цифровых каналах.

- «Технологии возможностей» — это не просто коммуникационная платформа «Ростелекома». Это философия работы нашей компании: с помощью технологий мы открываем перед людьми новые возможности, которые делают жизнь проще и комфортнее. Важно, что цифровые продукты «Ростелекома» доступны каждому и ими легко воспользоваться. Например, «Умный дом» — не только система умных приборов, которыми можно управлять удаленно со смартфона, но, что гораздо важнее, это — совершенно иной уровень комфорта и безопасности жизни, — отметила вице-президент по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.

Облачный сервис «Умный дом» компания «Ростелеком» развивает с 2017 года. Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. «Умный дом» — это технологии комфорта и новых возможностей для дома.

Главным героем новой рекламной кампании стал бордер-колли, который готовится к приходу хозяина и, на первый взгляд, с помощью умных приборов сам настраивает комфортную атмосферу для встречи. На самом деле, настраивает приборы удаленно сам хозяин, но этот факт лишь подчеркивает легкость управления продуктом.

Для съемок фото- и видеоматериалов команда маркетинга «Ростелекома» совместно с агентством MullenLowe Moscow впервые освоила формат over the shoulder, который позволяет наблюдать за всем процессом съемки удаленно в режиме онлайн. Весь съемочный процесс прошел на территории Беларуси. Так непростая ситуация, с которой столкнулся весь мир, стала толчком к приобретению нового опыта и освоению альтернативных инструментов производства рекламных кампаний.

Ролики доступны в аккаунте «Ростелекома» в YouTube:

https://youtu.be/RifS3Vm8pxw

https://youtu.be/VyMkvCIniyA