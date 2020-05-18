2020-05-18T21:13:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 18 мая 2020 года составило 1 292 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 18 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 18 мая 2020 года составило 1 292 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 18 мая 2020 года составило 1 292 человека.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области, как сообщил в 10.35 18 мая сайт Стопкороновирус рф, число заболевших составило 1 292 человека, за минувшие сутки выявлдено 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В целом по России число заболевших составило 290 678, за минувшие сутки выявлено 8 926 новых заражений. 2 722 человека выздоровели за минувшие сутки. Число умерших составило 2 722, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции погибли 91 жителя РФ.

В Курской области число заражений достигло 2015 человек (79 за минувшие сутки, в Тамбовской области — 1 984 (82 за минувшие сутки), в Орловской области — 1 517 (68), в Липецкой — 1 240 (54), в Воронежской — 1 195 (44).

ИСТОЧНИК KP.RU

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