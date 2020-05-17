2020-05-17T11:08:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 17 мая 2020 года составило 1 222 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 17 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 17 мая 2020 года составило 1 222 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 17 мая 2020 года составило 1 222 человека.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области число заболевших составило 1 222 человека. Только за минувшие сутки оно увеличилось на 73 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил в 10.35 17 мая сайт Стопкороновирус рф. В целом по России число новых случаев составило 9 709, всего с начала пандемии в стране заболело 281 752 россиянина.

Белгородский регион уже второй день подряд «перегоняет» по статистическим данным своих соседей из Липецкой и Воронежской области, где число заболевших соответственно составляет 1 186 (53 человека за минувшие сутки) и 1 151 (38 человек за минувшие сутки). В Курской области число заболевших — 1 936 (83 за минувшие сутки), в Тамбовской области — 1 902 (83 за минувшие сутки), в Орловской области — 1 449 (68 за минувшие сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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