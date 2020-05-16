Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 16 мая 2020 года составило 1149 человек

По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.40 16 мая в Белгородской области выявлено 76 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе заразились 1149 человек.

У наших соседей в Курской области число заразившихся составляет 1855 человек. В Тамбовской области — 1819 заболевших, в Орловской — 1381 заболевших, в Воронежской — 1113, в Липецкой — 1133.

По России число заболевших за сутки составило 9 200. В целом заболело с начала пандемии 272043 человека. За минувшие сутки выздоровело 4940 человек (всего 63166 с начала истории заболеваний в стране). За сутки от коронавирусной инфекции погибло 119 человек. В целом по России с начала пандемии уже умерли 2537 человек.