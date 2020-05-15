2020-05-15T15:02:38+03:00
Общество

Лже-сотрудники банка шесть часов подряд разводили белгородку на «кредит»

Поступившие деньги они убедили женщину перевести на «безопасный» счет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Жертва телефонной аферы отдала злоумышленникам больше 300 тысяч рублей.Жертва телефонной аферы отдала злоумышленникам больше 300 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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Жертвой телефонной аферы стала 29-летняя жительница Валуйского городского округа. Преступники позвонили ей под видом сотрудников банка. Общение с ними длилось на протяжении шести часов. В результате женщина лишилась собственных денег, набрала кредитов и осталась без копейки. Всего она отдала злоумышленникам больше 300 тысяч рублей.

Преступники заинтриговали женщину, поинтересовавшись, не переводила ли она пятнадцать минут назад деньги в другой регион. Валуйчанка ответила, что таких операций не совершала. Предупредив о хакерской атаке, злоумышленники убедили ее перекинуть накопления на резервный счет. Для этого женщина сообщила им данные банковской карты: номер на лицевой стороне и код безопасности, напечатанный на обороте. Затем продиктовала код, поступивший в смс-сообщении. Вместе с этими данными преступники получили и доступ к счету, после чего списали с него 12 тысяч рублей.

Когда деньги ушли, валуйчанке сообщили, что от её имени якобы была подана заявка на кредит, которую банк одобрил. Для деактивации надо подать новую заявку, а деньги, которые поступят, обналичить и перечислить на защищенные номера. В итоге женщина получила займ на 240 тысяч рублей, сняла деньги и через банкомат небольшими суммами перевела на номера мобильных телефонов. В общей сложности она сделала 19 переводов. Далее аферисты заставили женщину оформить кредитку в салоне сотовой связи и списали с нее еще более 70 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция ищет аферистов. Правоохранители напоминают, что при поступлении звонков якобы от банка, следует прервать разговор. Обратитесь в финансово-кредитное учреждение лично или по номеру, указанному на обратной стороне карты. Никогда и никому не сообщайте никакие пароли и коды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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