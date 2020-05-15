2020-05-15T14:39:38+03:00
Экономика

«Открытие» запустил вебинары в формате «предприниматель-предпринимателю»

Банк предложил серию антикризисных вебинаров и бизнес-кейсов на бесплатном обучающем портале Open Academy
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В рамках мероприятий предприниматели поделятся своим опытом – как в условиях кризиса они трансформировали свой бизнес и продолжили получать доход.

Владельцы бизнеса расскажут о том, что изменилось для них в новой реальности, пришлось ли им закрыть офлайн-точки и в каком объёме, что стало с прибылью в первые недели и что происходит сейчас, как они поддерживают сотрудников, решают вопросы с ФОТ и как их команда работает на удалёнке, какие онлайн-сервисы они задействуют в новом формате работы, каким они видят своё будущее после выхода из самоизоляции. Кроме того, они дадут советы, как не сдаваться, где искать поддержку, и что предпринять.

Пройти обучение на платформе может бесплатно каждый предприниматель или тот, кто хочет им стать. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте — academyopen.ru или скачать мобильное приложение. На платформе регулярно обновляется контент и актуализируются кейсы. Кроме того, об онлайн-инструментах для ведения бизнеса, можно прочитать в телеграм-канале Open Academy.

Платформа Open Aсademy была создана ПАО Банком «Открытие» в 2018 году для развития цифровых навыков предпринимателей и развития бизнеса. Одной из ключевых особенностей платформы является принципиально другой подход — предприниматели учатся у предпринимателей.

Пользователи платформы могут изучать реальные бизнес-кейсы, обучать своих сотрудников и решать собственные задачи совместно с такими же предпринимателями как и они. Платформа позволяет выбирать удобные форматы: видео- и аудиоподкасты, саммари бизнес-книг либо прохождение коротких онлайн-курсов, которые помогут развивать бизнес с помощью онлайн-инструментов - от HR до чат-ботов и CRM, искать клиентов в интернете, формировать и управлять командой в условиях удаленной работы, а также оценивать прибыльность бизнеса. Благодаря реализованному подходу microlearning, обучение легко можно встроить в свой ежедневный график.

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