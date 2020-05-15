В Белгородской области автоинспекторы приглашают будущих водителей на видеоуроки

Сотрудники региональной Госавтоинспекции запустили на своем ютуб-канале курс видеоуроков по ПДД. Они рассчитаны на то, чтобы обучить старшеклассников, студентов и учащихся автошкол правилам безопасного поведения на дороге и помочь им подготовиться к сдаче экзаменов по билетам категории «А» и «Б».

Видеолекция состоит из двух частей – практической и теоретической. Первую проводит старший инспектор ГИБДД Владимир Дубинин. Он знакомит участников дорожного движения с основными понятиями, объясняет положения дорожных правил и помогает разобраться с терминологией. Затем зрителям предлагается разобрать вместе с госинспектором группы регистрационно-экзаменационной работы отдела надзора УГИБДД Сергеем Глушецким различные дорожные ситуации и закрепить знания, прорешав билеты по ПДД.

Автоинспекторы выложили в сеть уже четыре видеоурока. Они были посвящены разным темам. Полицейские объяснили, какие правила должны соблюдать велосипедисты и как не сбить пешехода. На последнем занятии разбирали ПДД для пассажиров. Сотрудники ГИБДД рассказали о правилах поведения в салоне легкового автомобиля и в общественном транспорте, а также на остановочных площадках. Отдельное внимание полицейские уделили особенностям перевозки детей и четвероногих питомцев. Правоохранители также напомнили о важности использования ремней безопасности и мотошлемов.

Новые ролики на канале появляются с периодичностью раз в неделю. Сейчас автоинспекторы определяются с темой следующего занятия.