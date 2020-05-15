2020-05-15T08:58:54+03:00
Экономика

Контакт-центр ВТБ в Москве перешел на удаленную работу

Более 500 сотрудников центра перешли на удаленный режим
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Таким образом свыше 90% персонала обслуживают клиентов из дома, используя передовые технологии цифровой телефонии и виртуальные рабочие места.

- Внедрение технологий и организация процессов работы контакт-центра вне офиса банка выполнена в кратчайшие сроки. В период самоизоляции и начала действия программ поддержки клиентов, пострадавших от коронавируса, резко выросло число обращений в контакт-центр Банка ВТБ (ПАО). Но даже в таких условиях мы смогли обеспечить высокий уровень сервиса и в целом сохранить среднее время ожидания клиентов на линии на уровне начала текущего года, - прокомментировала Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ.

Совместная работа команды банка из разных департаментов позволила выполнить необходимый объем работ: от обеспечения сотрудников необходимой техникой, корпоративной телефонией и выделение необходимых лицензий до организации технической поддержки и формированию отчетности. Для контроля качества работы сотрудников контактного центра, переведенных на удаленную работу, банк использует весь набор технологий и процессов, которые применяются при работе в офисах. Это обеспечивает прозрачность и преемственность процедур управления качеством.

- Наше технологическое решение позволяет сотруднику контакт-центра, находящемуся дома, с помощью личного ПК или корпоративного ноутбука подключиться к своему банковскому рабочему месту и, используя USB-гарнитуру и специализированное ПО Avaya, принимать вызовы и обслуживать клиента в привычном режиме с помощью банковского ПО, - отметила Ольга Цегельная.

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