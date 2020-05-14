Активисты Белгородчины продолжают менять жизнь к лучшему

«Стальное дерево» - программа, которая уже позволила городу обзавестись новыми скверами, аллеями, детскими площадками и прочими замечательными объектами. В ее рамках реализованы и мероприятия, направленные на благотворительность, поддержку детей и ветеранов, организацию образовательных программ и мастер-классов.

В Старом Осколе программа активно действует с 2018 года. В этом году подана 61 заявка, что почти в два раза больше показателей 2019 года. Организаторы подчеркивают, что это – абсолютный рекорд.

Традиционно, претендовать на финансовую поддержку может совершенно любой: рядовой житель округа, общественные, благотворительные и некоммерческие организации, различные учреждения. Авторы лучших проектов смогут воплотить их в жизнь в течение полугода, а максимальный размер гранта для победителей составит 300 тысяч рублей.

В нынешнем году решено реализовать проекты по следующим направлениям: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота. Лучших из лучших определит конкурсная комиссия. В ее составе - представители благотворительного фонда «Милосердие», Стойленского ГОКа и администрации Старооскольского городского округа. Именно их решение и позволит авторам воплотить свои актуальные социальные идеи с помощью целевого гранта.