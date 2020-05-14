2020-05-14T15:43:38+03:00
Общество

Активисты Белгородчины продолжают менять жизнь к лучшему

В Старом Осколе завершился отбор заявок на гранты программы по поддержке социально значимых инициатив горожан
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
У жителей округа стало больше идей для позитивных перемен.У жителей округа стало больше идей для позитивных перемен.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Изменить размер текста:

«Стальное дерево» - программа, которая уже позволила городу обзавестись новыми скверами, аллеями, детскими площадками и прочими замечательными объектами. В ее рамках реализованы и мероприятия, направленные на благотворительность, поддержку детей и ветеранов, организацию образовательных программ и мастер-классов.

В Старом Осколе программа активно действует с 2018 года. В этом году подана 61 заявка, что почти в два раза больше показателей 2019 года. Организаторы подчеркивают, что это – абсолютный рекорд.

Традиционно, претендовать на финансовую поддержку может совершенно любой: рядовой житель округа, общественные, благотворительные и некоммерческие организации, различные учреждения. Авторы лучших проектов смогут воплотить их в жизнь в течение полугода, а максимальный размер гранта для победителей составит 300 тысяч рублей.

В нынешнем году решено реализовать проекты по следующим направлениям: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота. Лучших из лучших определит конкурсная комиссия. В ее составе - представители благотворительного фонда «Милосердие», Стойленского ГОКа и администрации Старооскольского городского округа. Именно их решение и позволит авторам воплотить свои актуальные социальные идеи с помощью целевого гранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Белгородской области от заражения COVID-19 скончался еще один пациент
Белгородские приставы взыскали штраф за дачу взятки представителю власти
ВТБ увеличивает начисления на остаток по рублевому счету для пенсионеров
Под Белгородом пьяный мужчина украл десятиметровый баннер
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
В Белгороде полицейские нашли 12-летнего хулигана, выстрелившего в лицо продавцу пластмассовой пулей
Старооскольский гендиректор находится под следствием из-за невыплаты зарплаты
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
С уснувшего на остановке белгородца сорвали цепочку за 50 тысяч рублей
На Белгородчине в Алексеевке преображаются городские клумбы
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Сбербанк продлевает срок действия карт
Дороги Прохоровского района Белгородчины благоустроят к осени