2020-05-14T14:20:15+03:00
Происшествия

За день в ДТП на дорогах Белгородской области пострадали трое детей

Самому маленькому из них всего лишь годик
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В среду, 13 мая, в Старом Осколе около 17 часов 20 минут на перекрестке улицы Владимирская и проспекта Белгородский 40-летняя женщина за рулем «Опель Корса», по предварительным данным, не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген Пассат» под управлением 39-летнего мужчины. В результате произошло столкновение. В аварии пострадали трое пассажиров «Фольксвагена». Это 41-летняя женщина и двое детей – годовалая и семилетняя девочки.

В этот же день в Белгородском районе в ДТП попал 12-летний подросток. Около шести часов вечера он двигался на велосипеде по улице Яблочная села Стрелецкое. Мальчика сбил 36-летний водитель «Лады». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей усилить контроль за досугом детей. Автомобилистов просят не пренебрегать требованиями к безопасным перевозкам несовершеннолетних. За четыре месяца в Белгородской области в автоавариях пострадали 14 детей-пассажиров. За отсутствие автокресел к ответственности привлекли 2837 водителей. Штраф, предусмотренный за такое нарушение – три тысячи рублей.

Автоинспекторы также призывают родителей почаще напоминать детям о правилах безопасность и служить для них примером дисциплинированного участника дорожного движения. Пока юные жители региона находятся дома, полицейские предлагают им дистанционно изучать правила. В помощь педагогам и родителям – видеоуроки по ПДД, которые полицейские выкладывают на ютуб-канале УГИБДД по Белгородской области.

Правила дорожного движения для велосипедистов.Уроки по ПДД от белгородских автоинспекторов

ИСТОЧНИК KP.RU

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