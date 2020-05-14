Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 14 мая 2020: Носить или не носить, вот в чем вопрос

Вопроса, конечно, носить или не носить маску — нет. Скорее, есть цена вопроса для большинства белгородцев. Есть еще и цена штрафа и другие санкции в случае, если маски на лице не будет.

Мэр Белгорода предупредил, что покупатели без масок могут остаться без покупок

О необходимости соблюдения масочного режима жителям Белгорода напомнил мэр Юрий Галдун. На своей странице в социальной сети он, в частности, сообщил: «Напоминаю, что с 12 мая у нас действует масочный режим. В объектах торговли, транспорте, медицинских организациях, общественных зданиях необходимо надевать маску. В противном случае можно остаться без покупки или услуги. Уже проводим проверки торговых предприятий по соблюдению требований безопасности. На нарушителей составляются протоколы».

Из сообщения мэра понятно, что угроза поверок — не пустяк, тем более, что уже есть первые «штрафники», чье дело рассматривает суд.

Белгородцы весьма неохотно привыкают к масочному режиму, хотя, казалось бы, за время режима самоизоляции уж могли бы. Многих раздражает тот факт, что за маску, если носить ее по всем правилам, нужно выложить немалую сумму.

Отсутствие масок особенно заметно в общественном транспорте. И пока совершенно не ясно, как с этим бороться. Если в магазинах покупателя могут просто не обслужить, хотя многие считают это нарушением прав потребителя, то в транспорте пока — полная неразбериха, хотя и за это нарушение предусмотрено наказание.

При этом в областном центре уже насчитывается 200 официальных зараженных коронавирусной инфекцией, а статистика по области вот-вот догонит, а то и перегонит наших соседей из Воронежской и Липецкой областей. Отметим, что весьма продолжительное время Белгородская область показывала довольно низкий процент зараженных по сравнению с другими регионами Центрального Черноземья. Но несколько последних дней, когда количество зараженных за сутки достигало почти ста человек, выводит регион совершенно на другие горизонты.

Маска: где носить?

Согласно распоряжению губернатора Белгородской области Евгения Савченко, белгородцы в обязательном порядке должны использовать индивидуальные средства защиты во всех общественных местах, где нет возможности соблюсти социальную дистанцию. К таким местам относятся: магазины, торговые центры, территории рынков и ярмарок, аптеки, а также организации, оказывающие услуги населению, медицинские учреждения, административные здания, общественный транспорт и такси.

А вот на улице маску можно не одевать, как и в летних уличных кафе, которым с 12 мая разрешено работать, как и торговым центрам.

Без масок не пустят в магазин, автобус, откажут в услуге, могут прибегнуть и к помощи полиции

Руководители торговых центров, магазинов, торговых лавок не имеют права пустить к себе человека без маски. Заботу о том, чтобы все покупатели были в масках, возложили на персонал торговых центров. Как подчеркнула заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова, руководство региона очень надеется на сознательность граждан. Это — одна сторона. Другая — тех руководителей, которые допускают в свои центры покупателей без масок, будут штрафовать. И если будут инциденты, торговые центры вправе прибегнуть к помощи полиции.

Напомним, что с 12 мая в области несколько ослабили режим самоизоляции и разрешили работать ряду предприятий, а также ввели масочный режим. Режим повышенной готовности при этом продлили до 31 мая 2020 года.