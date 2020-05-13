Портфель системообразующих предприятий ВТБ Лизинг превысил 250 миллиардов рублей

На сегодняшний день у компании 143 корпоративных клиента, которые признаны ключевыми для экономики страны. Соответствующие перечни разработали Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго, Минкомсвязь, Минсельхоз, Минтранс, Минстрой и Минкульт.

Основную долю в портфеле системообразующих клиентов ВТБ Лизинг занимают предприятия транспорта, связи, нефтяной и добывающей промышленности и строительные компании. Среди них РЖД, Аэрофлот, Ростелеком, Почта России, ГК ПИК, СУЭК, Мечел, Роснефть, Деловые линии. На конец первого квартала 2020 года услугами лизингодателя пользовались 137 юридических лиц, входящих в соответствующие перечни министерств, в апреле к ним добавились еще шесть компаний с таким же статусом.

- Системообразующие предприятия традиционно составляют значимую долю портфеля ВТБ Лизинг, хотя мы так же внимательно подходим и к работе с клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса. В сегодняшней непростой ситуации мы продолжаем финансировать национальные проекты и поставлять оборудование для их реализации. Благодаря выстроенным процессам непрерывности деятельности и системе коммуникаций даже в условиях пандемии нам удавалось поддерживать бизнес наших клиентов и обеспечить их необходимыми ресурсами. Сейчас, с учетом взятого курса на постепенный выход из режима ограничений, мы рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества с такими клиентами, будем стараться предложить наиболее актуальные финансовые решения для них, - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг, входящей в группу Банк ВТБ (ПАО), Дмитрий Ивантер.