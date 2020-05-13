ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых

Ставка в рамках предложения Honda Financial Services зависит от размера первоначального взноса, срока кредитования и набора дополнительных продуктов. Новые автомобили в кредит до года будут доступны под 0,1% годовых при наличии 40% первоначального взноса, с учетом страхования жизни и выбором карты Автолюбитель. Без дополнительных услуг ставка составит от 3,5%. Предоставление средств возможно на срок от года до пяти лет.

Покупка мотоцикла одной из моделей Honda – GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally – также доступна по ставке 0,1% при годовом кредите с первоначальным взносом от 50% и страхованием жизни. С учетом 20% взноса ставка увеличится до 1,9%.

- Honda в России – одна из самых популярных марок у мотоциклистов и автолюбителей. Поэтому в текущей ситуации распространения COVID-19 мы считаем правильным предоставить клиентам возможность реализовать свои планы по приобретению транспортных средств. Вместе с Хонда Мотор Рус мы предлагаем заемщикам наиболее выгодные условия покупки авто- и мототехники, снижая ставки по кредиту за счет субсидий производителя до минимальных значений – 0,1% годовых. Благодаря наличию автомобильного маркетплейса клиенты Банка ВТБ (ПАО), находясь дома, смогут на сайте банка онлайн выбрать и забронировать понравившийся автомобиль, а также сразу оформить заявку на кредит. В дальнейшем мы планируем развивать это направление, в том числе дополняя каталог автомобилей и моделями мотоциклов, – комментирует Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

Автомобильный маркетплейс ВТБ – один из первых на банковском рынке. На сайте клиентам представлен каталог, который объединяет более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок. Автомобиль можно забронировать у дилера, удаленно оформить по двум документам заявку на автокредит и затем приобрести транспортное средство в автосалоне. Все представленные на сайте модели доступны к продаже. Проект реализован по всей стране.

В рамках предложения Honda Financial Services кредит можно оформить на сумму от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Первоначальный взнос по программе составляет от 20%, срок кредитования – от года до пяти лет, время принятия банком решения по кредиту - от 30 минут.