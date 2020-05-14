2020-05-13T12:26:44+03:00
Общество

Трудовые подвиги на благо Отечества

Отмечая Юбилей Победы, сотрудники «Мираторга» вспоминают свои героических предков
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Фото из личного архива героя публикации.Фото из личного архива героя публикации.
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- Сколько историй, страшных и трепетных, есть в каждой семье о Великой Отечественной Войне – уверен Александр Алипин, оператор производства категории цеха по переработке сои ПКЗ, г.Белгород. – Есть такая и нашей семье, о замечательном человеке, отце и дедушке, ветеране Великой Отечественной войны Черкашине Иване Моисеевиче.

Иван Моисеевич родился в деревне Кураковка Прохоровского района. Когда началась война, ему было 18 лет. В числе добровольцев он первым отправился на фронт. Воевать пришлось на одном из важнейших сражений войны - под Сталинградом.

По его воспоминаниям, 20 ноября 1942 года степь разбудил ужасный взрыв, это был гром артиллерии перешедшей в наступление. В этом бою Иван лишился половины ступни и был комиссован домой, для работы в тылу. За проявленную смелость герой был награжден Орденом Мужества, Медалью «За освобождение Сталинграда», «Орденом Отечественной войны I степени».

Портрет деда Александр гордо проносит в шествии Бессмертного полка.

Портрет деда Александр гордо проносит в шествии Бессмертного полка.

Близкие вспоминают, что Иван Моисеевич не любил говорить о войне - слишком больно и трудно вспоминать то время. Всю свою жизнь он трудился на благо родной земли, много лет отработал главным бухгалтером колхоза имени Фрунзе. Односельчане и родные вспоминают его как доброго, отзывчивого товарища, незаменимого работника, заботливого отца и дедушку.

- Будучи совсем ребёнком, я очень любил гостить у бабушки с дедушкой, - рассказывает Александр. - Как у настоящих сельских жителей, их быт состоял из постоянных хлопот; сейчас их можно было бы назвать фермерами, а для того времени — обычное дело. Огромный огород, полный двор хозяйства, и кого там только не было: овцы, козы, корова, куры, утки, гуси, даже нутрии и незаменимая в хозяйстве лошадь. Сельский человек знает, сколько труда и внимания требует такое хозяйство, а для дедушки с бабушкой это была часть их души.

Принимая решение о выборе вуза - вспоминая летние каникулы у своего любимого дедушки - Александр без сомнения выбрал Белгородскую сельскохозяйственную академию, как и его родители много лет назад. «Уже на протяжении 8 лет я работаю в сельском хозяйстве, и уверен, что выбрал правильное направление» - улыбается он.

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