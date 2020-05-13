Продолжая подвиги героев

О непростых судьбах старшего поколения и их влиянии на выбор профессии рассказывают сотрудники агрохолдинга. К примеру, Ирина Лихошерстова, руководитель группы закупок (незерновое сырьё), Служба логистики, Белгород, признается:

- Пример бабушки показал мне, что можно жить и трудиться, честно и добросовестно выполняя свои задачи день за днём. Если каждый человек будет вкладываться в то, что делает, не увиливать от своих обязанностей, пусть они иногда тяжёлые и неинтересные – тогда порядок будет и в компаниях, и в стране в целом. Каждый человек должен научиться находить радости в простых вещах – в том, что его родные здоровы, в том, что у него сегодня есть хлеб на столе, в улыбках любимых людей… Тогда работа и жизнь в целом будут веселее. Нам сейчас намного легче, чем нашим бабушкам и дедушкам, которые в детстве радовались куску хлеба, которые прошли через ужасы войны и при этом сохранили в себе способность улыбаться и жить дальше.

Ирина рассказывает о бабушке Марии Григорьевне Наволокиной. Она родилась 11 апреля 1927 года в слободе Казацкой Томаровского района (сейчас – село Казацкое Яковлевского района) в семье колхозников Григория и Анны Лихошерстовых.

Работать начали ещё детьми – помогали родителям вести домашнее хозяйство, держали кур, уток, свиней, коров, заготавливали сено, продукты на зиму. Жизнь требовала ежедневного труда всех членов семьи, даже самых маленьких.

С началом Великой Отечественной Войны отца Марии призвали на фронт. Шли ожесточенные бои, село несколько раз переходило от нас к немцам. Все, кто мог, помогали армии: рыли окопы, строили военные коммуникации, таскали мешки. В войну приходилось несладко, сейчас даже сложно представить, что пришлось пережить тому поколению. Те, кто находился в тылу, работали не покладая рук, несмотря на голод и холод. Бабушке сложно рассказывать о тех годах, о том тяжелом и горестном времени потерь близких людей, бомбёжках, танковых боях…

В свои 93 года Мария Григорьевна еще занимается огородом и не теряет оптимизма.

Среди вернувшихся с войны было много калек. Но нужно было восстанавливать колхозы, и на юные женские плечи легла тяжелая ноша — бабушка пошла работать в колхоз. Не было тракторов, техники, землю обрабатывали вилами, лопатами и тяпками. Паспортов у людей не было до в 70-х годов. Поэтому в колхозах работали за трудодни, получали копейки, но, несмотря на это, работали с огоньком, старались жить весело, пели песни во время работы в поле. Никто не увиливал от тяжелого ручного труда – это было позором. В то время в колхозе было много молодежи, жили дружно, помогали друг другу.

Бабушка Маруся была старшим ребенком в семье, поэтому на ней была особая ответственность – работать, заботиться о младших. Так всю жизнь она и проработала в этом колхозе, ни разу не сменив место работы. Сейчас ей 93 года, имеет грамоты «Работник тыла», множественные награды от Президента, недавно получила юбилейную медаль «75 лет Победы» и денежную премию.