2020-05-13T10:39:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Белгородские учёные вступили в бой с коронавирусом

В БелГУ подключились к делу разработки вакцин и препаратов
Екатерина ПАПАКИНА
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Грызуны - помощники ученых в борьбе с пандемией.Грызуны - помощники ученых в борьбе с пандемией.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Генно-модифицированные мыши – зверьки, которые станут помощниками в борьбе с заболеванием. Их создание сегодня является основной задачей научных сотрудников Института биологии гена РАН, Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Белгородского госуниверситета.

Ученые поясняют, что ничего страшного с мышами не случится, они не станут разносчиками инфекции. Схема такова: в геном мышей «встроят» два человеческих гена, после чего звери должны стать чувствительными к вирусу. За счет этого они и возьмут на себя роль тест-системы для разработки антикоронавирусных вакцин и препаратов.

Фото: архив НИУ "БелГУ".

Фото: архив НИУ "БелГУ".

- Все процедуры на этапе размножения и транспортировки будут абсолютно безопасны в эпидемиологическом плане, - подчеркивают ученые экспериментально-биологической клиники университета. - Активация генов произойдет только в специализированных вивариях с высокой степенью защиты.

Такие грызуны необходимы для важных фармакологических исследований, запланированных уже на середину лета. Первые трансгенные мыши появятся в распоряжении учёных уже в начале июня, далее с их помощью начнется сложный процесс по изучению эффективности противовирусных средств. Исследования пройдут, в том числе, в областном центре - на базе лабораторий вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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