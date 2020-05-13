2020-05-13T11:31:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 13 мая 2020 года составило 942 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 13 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 13 мая 2020 года составило 942 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 13 мая 2020 года составило 942 человека.Фото: "КП" Архив
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По состоянию на 10.35 13 мая в Белгородской области число заболевших коронавирусной инфекцией составило 942 человека. И только за последние сутки выявлено 90 новых случаев заболевания.

В РФ за минувшие сутки выявлено 10 028 новых случаев заболеваний. Всего с начала пандемии в стране заболел 242 271 человек. За минувшие сутки число выздоровевших увеличилось на 4 491 человека. Количество умерших составляет 2 212 человек (за минувшие сутки 96).

В соседней Курской области число заболевших составило 1 621 человек (67 за минувшие сутки), в Тамбовской — 1 568 (85 за минувшие сутки), в Орловской — 1 207 (59 за минувшие сутки), в Липецкой — 990 (46 за минувшие сутки), в Воронежской — 983 (40 за минувшие сутки)

ИСТОЧНИК KP.RU

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