Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 13 мая 2020 года составило 942 человека

По состоянию на 10.35 13 мая в Белгородской области число заболевших коронавирусной инфекцией составило 942 человека. И только за последние сутки выявлено 90 новых случаев заболевания.

В РФ за минувшие сутки выявлено 10 028 новых случаев заболеваний. Всего с начала пандемии в стране заболел 242 271 человек. За минувшие сутки число выздоровевших увеличилось на 4 491 человека. Количество умерших составляет 2 212 человек (за минувшие сутки 96).

В соседней Курской области число заболевших составило 1 621 человек (67 за минувшие сутки), в Тамбовской — 1 568 (85 за минувшие сутки), в Орловской — 1 207 (59 за минувшие сутки), в Липецкой — 990 (46 за минувшие сутки), в Воронежской — 983 (40 за минувшие сутки)