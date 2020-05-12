2020-05-12T14:27:48+03:00
Общество

«Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц

Такие данные содержатся в отчете по исследованию рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения с 2018 по 2022 год, которое провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» лидирует по количеству установленных и обслуживаемых IP-камер с удаленным хранением информации. Доля компании в этом сегменте продолжает расти: в 2018 году компания занимала 20,9% рынка, в 2019 году — 27,4%. По оценкам TelecomDaily, с 2018 по 2022 год количество видеокамер с передачей данных в облако вырастет почти в два раза. Весь последний год спрос смещается в сторону решений для видеоаналитики. Это направление становится одним из ключевых.

Агентство отмечает, что рынок облачного видеонаблюдения (VSaaS) демонстрирует высокие темпы роста, так как сам формат облачного видеонаблюдения чрезвычайно удобен для заказчика.

- Нашему успеху на рынке способствует сервисная модель предоставление услуги — видеозаписи хранятся на серверах центров обработки данных “Ростелекома”. Это позволяет пользователям экономить на закупке дорогостоящего оборудования, лицензий, оплате персонала, а также поддерживать высокие стандарты безопасности, — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков. — Важным преимуществом облачного видеонаблюдения является простота внедрения сервиса: на настройку оборудования требуется всего несколько минут. Управлять услугой можно в личном кабинете. Записи с камер видеонаблюдения доступны клиенту в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра территории.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»
Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40, рассказала как мужчины, узнав о коронавирусе, превращаются в больших паникеров, о чем в групповом чате говорят медсестры и почему сейчас так важно ограничить общение и самоизолироваться
86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство
Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Новости 24
С начала года более 600 клиентов Сбербанка из Белгородской области начали копить при помощи страхования
На дорогах Белгородской области с начала года 29 детей пострадали и один погиб
Постпраздничные итоги от белгородской Госавтоинспекции – 93 пьяных, около 2000 нарушений ПДД
Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах без спроса
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
В Белгороде полиция ищет совершившего вооруженный налет на аптеку
Даже в изоляции белгородские ветераны Великой Отечественной не остались без внимания
В Белгороде на пожаре спасли мужчину
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
В Староивановке Белгородской области оборудуют новый пляж
Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей
В Ивнянском районе Белгородчины в память о воинах-лесниках высажено 13 елей
Памятник Великой Отечественной отремонтирован в селе Лесное Уколово в Красненском районе
В Белгородской области — новая смерть от заражения COVID-19
В Строителе Белгородской области таксист возил пассажиров в сильном подпитии
Агитбригады в Белгородском районе пели и плясали под окнами ветеранов
Оперативники Белгородского района задержали подозреваемых в автомобильных кражах
В Белгородской области пригородный поезд «Валуйки – Старый Оскол – Валуйки» отменили
В Белгороде средь бела дня в своей квартире зарезали женщину
Памятники героям Великой Отечественной открыли в Борисовском районе Белгородской области
В Шебекинском округе пчелам запретят летать
Алексеевских ветеранов Белгородчины поздравляют волонтеры-медики
А в Валуйках военный парад был!
«Бессмертный полк» создали в следственном управлении Следкома по Белгородской области