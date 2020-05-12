Белгородские оперативники задержали жителя Сургута по подозрению в серии телефонных мошенничеств

Жертвами телефонного мошенничества стали как минимум десять жителей Белгородского района. Все они, преимущественно, пожилые люди. Аферист звонил пенсионерам на стационарные телефоны, представлялся внуком или другим близким родственником, после чего ошарашивал новостью: «Я попал в ДТП».

«Затем мужчина изменял голос и, представившись следователем или адвокатом, предлагал жертвам заплатить 350 тысяч рублей, чтобы в отношении их родного человека не возбуждали уголовное дело. Как правило, таких денег у пенсионеров не находилось, и злоумышленник соглашался на меньшую сумму», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деньги злоумышленник забирал через курьера. Пенсионеры были готовы отдать последнюю копейку, только бы выручить кровиночку. В общей сложности мошенник и его подельник заработали на доверчивости пожилых белгородцев больше 500 тысяч рублей. Рассказывая полицейским о том, как лишились своих накоплений, пенсионеры не могли сдержать слез.

По словам одной из женщин, голос внука ей сразу показался незнакомым. Но у злоумышленников и этому нашлось объяснение.

«Звонят на домашний: «Поговорите с вашим внуком. Я адвокат!». Беру трубку и слышу: «Бабушка, я попал в аварию. Сбил человека на пешеходном переходе». Я спрашиваю, что с твоим голосом. А он отвечает: «У меня сломан нос и разбита голова». Меня всю, как парализовало», - объяснила женщина.

Лже-адвокат уверял, что ему удалось договориться с родственниками пострадавшего. Если найдется нужная сумма, то уголовное дело возбуждать не будут. За деньгами злоумышленник пообещал прислать своего человека.

«Ну что?.. Бабка вынула и отдала деньги. Понимаете, я, как зомби была… Десять лет копила, чтобы крышу поменять», - сетует женщина.

Вторую пенсионерку курьер прокатил в банк. «У меня дома всего десять тысяч было. Мужчина спрашивает: «А на книжке у вас есть?». Я сказала, что есть. Как же внука не спасать?», - вспоминает женщина.

По словам пенсионерки, злоумышленники торопили ее. «Звонят: «Одевайтесь только побыстрее!». Я взяла деньги, которые были дома, и книжку. Заехали в один банк – там всего 50 тысяч было. Сняла, только села в машину звонок: «Отдавайте быстрее деньги водителю». Я отдала. А мне ж 150 тысяч надо! Поехали в другой банк. Сняла и там все что было, всего 17 рублей осталось», - рассказала пенсионерка.

Полицейским удалось вычислить злоумышленников. Курьера задержали в Белгородской области. Парень признался, что забирал деньги у пенсионеров. Часть суммы ему оставалась в качестве вознаграждения, остальное он перечислял «работодателю» через онлайн-банкинг и терминалы.

Выйти на след второго фигуранта было сложнее. Им оказался житель Сургута. Белгородские оперативники нашли и задержали его в Московской области. Выяснилось, что мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за аналогичные преступления. Следственным отделом ОМВД России по Белгородскому району по фактам мошенничества возбуждено десять уголовных дел. Сейчас фигуранты арестованы. Полицейские проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.