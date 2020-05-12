В банкоматах «Открытия» доступен сервис пополнения карт сторонних банков

Опция доступна на всех устройствах «Открытия» с функцией cash-in, которых на сегодняшний день более 3500 по всей стране. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР, эмитированных любым российским банком.

Комиссия за пользование функционалом cash-in составит 1% от суммы зачисления (минимум 100 руб.) для владельцев карт Visa и MasterCard. Держателям карт МИР, а также любых карт, выпущенных банками-партнерами «Открытия», сервис предоставляется бесплатно. Среди партнерских кредитных организаций с доступным сервисом бесплатного пополнения карт АО Альфа-банк, АО Райффайзенбанк, АО Тинькофф Банк, ПАО Росгосстрах Банк, ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО Промсвязьбанк, ПАО Совкомбанк, АО КБ Модульбанк, АО БКС Банк, ООО Веста банк, Talkbank и ПАО СКБ-Банк.

- Мы рады стать своим банком для такого количества людей, ведь теперь они могут пользоваться нашими банкоматами так же, как пользуются устройствами банков, которые выпускали их карты. Это особенно важно во время самоизоляции, когда не всегда есть возможность дойти до ближайшего банкомата привычного банка. Мы активно развиваем каналы дистанционного обслуживания, в том числе добавляем новый функционал и расширяем партнерскую банкоматную сеть, чтобы обеспечить высококлассный банковский сервис как своим клиентам, так и клиентам банков-партнеров», - отметил Александр Дынин, директор департамента эквайринга ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Напомним, что с 2019 года в банке «Открытие» стартовала партнерская программа с услугой бесплатного снятия наличных по всей объединенной банкоматной сети, которая насчитывает около 36500 устройств на территории всей страны.