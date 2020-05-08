2020-05-08T15:26:09+03:00
Общество

Из поколения победителей

Коллектив Стойленского ГОКа чтит и помнит тех, кто в годы войны с честью выполнил свой долг – защищать Родину
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фото: пресс-служба СГОКа.фото: пресс-служба СГОКа.
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К сожалению, с каждым годом все меньше остается с нами героев тех лет. У каждого из них - свой фронтовой путь, который вел к одной единственной долгожданной и трудной Победе.

Григорий Иванович Монаков.

Григорий Иванович Монаков.

Среди почетных героев тех лет - Григорий Иванович Монаков - стойленец с 30-летним стажем. Прославленный ветеран, коренной житель села с созвучным его фамилии названием – Монаково.

В армию Григорий был призван в апреле 1943 году, в неполные 18 лет. Сначала его направили в Архангельск для обеспечения охраны порта, куда прибывала помощь союзников СССР. Но через несколько месяцев Монаков был направлен в 160-й отдельный артиллерийский зенитный дивизион, который воевал в составе 1-го Белорусского фронта.

Григорий участвовал в освобождении множества городов Белоруссии и Польши. Когда армия вошла в печально известный комплекс фашистских лагерей близ города Освенцим, побывал и там. Воспоминания об этом у него остались крайне тяжелые.

После падения Варшавы дивизион Григория Ивановича расположился в этом городе.

- К сожалению, День победы, который мы встречали в столице Польши, не удался праздничным, - вспоминает ветеран. – В этот день миной убило двух моих сослуживцев, одного ранило. С болью вспоминаю об этом до сих пор.

С сентября 1945 года Григорий Иванович пять лет прослужил на радиолокационной станции в Харькове.

За два года войны на его груди появилось немало наград – за освобождение Белоруссии, Варшавы и других городов.

Вениамин Изосимович Селянин.

Вениамин Изосимович Селянин.

Вениамин Изосимович Селянин родился в Вологодской области. Рано остался без родителей. До войны успел окончить всего четыре класса сельской школы.

В 1942-м он попал в Пермский край на деревообрабатывающий завод, где изготавливали ящики для мин и снарядов. Два года Вениамин отработал там, после чего запросился на фронт. 17-летним мальчишкой он оказался в Мурманске, где вместе с другими новобранцами его обучили специальности сапера. Селянин попал служить в 73-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи. Его посты вдоль линии фронта тянулись практически до самого Заполярья. Вениамин распознавал свои и вражеские самолеты и по телефону сообщал о цели находившимся на сопке зенитчикам. Ошибаться было нельзя, так как войска ПВО либо открывали по самолету огонь, либо пропускали его.

После капитуляции Германии Вениамин Изосимович в составе 83-го отдельного саперного батальона принимал участие в разминировании Мурманской области, Кольского полуострова, Карелии. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией».

После демобилизации он много лет проработал на лесопильном заводе на Севере. В 1975 году вместе с женой перебрался в Старый Оскол, устроился на Стойленский ГОК в цех железнодорожного транспорта, откуда и ушел на заслуженный отдых.

Семен Петрович Емельянов.

Семен Петрович Емельянов.

Война началась для Семена Петровича Емельянова уже после того, как отзвучал первый салют Победы. Свой славный путь фронтовика он прошел не на западном, а на восточном направлении. В составе Забайкальского фронта участвовал в заключительном этапе Великой Отечественной – разгроме милитаристской Японии, оккупировавшей территорию современного Китая.

В армию его призвали в 1944 году. К концу лета 45-го пришел приказ о переброске частей на восток. С мая по август командование направило на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск и техники. Вместе с дислоцированными там войсками перегруппированные соединения и части составили три фронта. В один из них – Забайкальский - и попал вместе со своим полком Семен Емельянов.

Войска этого фронта наступали с территории Монголии и Даурии, преодолевали безводные степи, пустыню Гоби и горные Хинганские хребты. Практически весь этот путь Семен Петрович со своими товарищами прошагал пешком.

Боевые столкновения с японскими войсками, в которых поучаствовал наш герой, произошли на Хинганском хребте. Капитуляцию противника он встретил в Манчжурии.

После окончания боевых действий бойцов передислоцировали в порт Дальний на Желтом море для несения караульной службы. Как оказалось, охраняли этот стратегический город от вчерашних союзников по антифашистской коалиции – американцев, которые хотели занять это место и оборудовать базу.

В декабре 1946-го Семен Петрович был переведен в часть под Уссурийском, где дослуживал водителем. И после демобилизации продолжил водительскую карьеру. Как признается сам, технику очень любил, поэтому и на пенсию вышел, можно сказать, из-за баранки автомобиля. Его водительский стаж - 57 лет.

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