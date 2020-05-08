Из поколения победителей

К сожалению, с каждым годом все меньше остается с нами героев тех лет. У каждого из них - свой фронтовой путь, который вел к одной единственной долгожданной и трудной Победе.

Григорий Иванович Монаков.

Среди почетных героев тех лет - Григорий Иванович Монаков - стойленец с 30-летним стажем. Прославленный ветеран, коренной житель села с созвучным его фамилии названием – Монаково.

В армию Григорий был призван в апреле 1943 году, в неполные 18 лет. Сначала его направили в Архангельск для обеспечения охраны порта, куда прибывала помощь союзников СССР. Но через несколько месяцев Монаков был направлен в 160-й отдельный артиллерийский зенитный дивизион, который воевал в составе 1-го Белорусского фронта.

Григорий участвовал в освобождении множества городов Белоруссии и Польши. Когда армия вошла в печально известный комплекс фашистских лагерей близ города Освенцим, побывал и там. Воспоминания об этом у него остались крайне тяжелые.

После падения Варшавы дивизион Григория Ивановича расположился в этом городе.

- К сожалению, День победы, который мы встречали в столице Польши, не удался праздничным, - вспоминает ветеран. – В этот день миной убило двух моих сослуживцев, одного ранило. С болью вспоминаю об этом до сих пор.

С сентября 1945 года Григорий Иванович пять лет прослужил на радиолокационной станции в Харькове.

За два года войны на его груди появилось немало наград – за освобождение Белоруссии, Варшавы и других городов.

Вениамин Изосимович Селянин.

Вениамин Изосимович Селянин родился в Вологодской области. Рано остался без родителей. До войны успел окончить всего четыре класса сельской школы.

В 1942-м он попал в Пермский край на деревообрабатывающий завод, где изготавливали ящики для мин и снарядов. Два года Вениамин отработал там, после чего запросился на фронт. 17-летним мальчишкой он оказался в Мурманске, где вместе с другими новобранцами его обучили специальности сапера. Селянин попал служить в 73-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи. Его посты вдоль линии фронта тянулись практически до самого Заполярья. Вениамин распознавал свои и вражеские самолеты и по телефону сообщал о цели находившимся на сопке зенитчикам. Ошибаться было нельзя, так как войска ПВО либо открывали по самолету огонь, либо пропускали его.

После капитуляции Германии Вениамин Изосимович в составе 83-го отдельного саперного батальона принимал участие в разминировании Мурманской области, Кольского полуострова, Карелии. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией».

После демобилизации он много лет проработал на лесопильном заводе на Севере. В 1975 году вместе с женой перебрался в Старый Оскол, устроился на Стойленский ГОК в цех железнодорожного транспорта, откуда и ушел на заслуженный отдых.

Семен Петрович Емельянов.

Война началась для Семена Петровича Емельянова уже после того, как отзвучал первый салют Победы. Свой славный путь фронтовика он прошел не на западном, а на восточном направлении. В составе Забайкальского фронта участвовал в заключительном этапе Великой Отечественной – разгроме милитаристской Японии, оккупировавшей территорию современного Китая.

В армию его призвали в 1944 году. К концу лета 45-го пришел приказ о переброске частей на восток. С мая по август командование направило на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск и техники. Вместе с дислоцированными там войсками перегруппированные соединения и части составили три фронта. В один из них – Забайкальский - и попал вместе со своим полком Семен Емельянов.

Войска этого фронта наступали с территории Монголии и Даурии, преодолевали безводные степи, пустыню Гоби и горные Хинганские хребты. Практически весь этот путь Семен Петрович со своими товарищами прошагал пешком.

Боевые столкновения с японскими войсками, в которых поучаствовал наш герой, произошли на Хинганском хребте. Капитуляцию противника он встретил в Манчжурии.

После окончания боевых действий бойцов передислоцировали в порт Дальний на Желтом море для несения караульной службы. Как оказалось, охраняли этот стратегический город от вчерашних союзников по антифашистской коалиции – американцев, которые хотели занять это место и оборудовать базу.

В декабре 1946-го Семен Петрович был переведен в часть под Уссурийском, где дослуживал водителем. И после демобилизации продолжил водительскую карьеру. Как признается сам, технику очень любил, поэтому и на пенсию вышел, можно сказать, из-за баранки автомобиля. Его водительский стаж - 57 лет.