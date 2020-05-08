Истинные герои живут среди нас!

В преддверии 75-й годовщины великой Победы молодёжное движение «Прав?Да!» совместно с управлением молодёжной политики Белгородской области подготовили фотопроект о тех, кто вписал свои славные имена в героическую летопись Победы – о ветеранах Великой Отечественной войны.

2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом памяти и славы - мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника памяти, гордости и скорби активисты молодёжного движения «Прав?Да!» совместно с управлением молодёжной политики Белгородской области инициировали патриотический фотопроект о доблестном поколении победителей «Герои среди нас». Идею поддержало правительство Белгородской области.

Он посвящён белгородцам, которые героически проявили себя на фронтах: кто мужественно шёл в атаку, делал бесстрашные вылазки в тыл врага, рыл окопы, спасал с поля боя и лечил раненых, рисковал жизнью ради свободы Отчизны, светлого будущего и мирного неба.

На фото проекта - Зинченко Николай Андреевич.

Уникальный патриотический фотопроект включает 13 авторских фотографий и историй участников Великой Отечественной войны. Каждую фотографию сопровождают слова напутствия ветерана молодежи – наследникам Великой Победы.

Он призван стать настоящим уроком мужества и силы духа, уроком памяти и любви к своему Отечеству. Не случайно, на фотографиях запечатлены ветераны, а рядом с ними - представители молодёжных движений Белгородчины. Воспоминания ветеранов – наше бесценное наследие. И проект позволяет сохранить его, ведь только ветераны смогут рассказать истинную правду о той страшной войне.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Боженов подчеркнул значимость фотопроекта для всего молодого поколения россиян. Он отметил, что быть ее наследниками – значит передавать историю о войне из поколения в поколение, чтобы помнить: такое мир повторить не должен.

– Великая Отечественная война и Вторая мировая война – это огромная трагедия народов мира. Жертвы, которые принесены во имя свободы и независимости нашей Родины, очень большие. Сегодня молодому поколению надо знать уроки истории, - акцентировал Сергей Андреевич. - Оно, к сожалению, последнее, кто общается с живыми ветеранами той войны. Поэтому и несет великую миссию – стать хранителями Победы. Ведь передавать эту историю будущим поколениям будет сегодняшняя молодежь. И важно передать ее честно и правильно.

Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых рассказала, что такие важные проекты как «Герои среди нас» позволяют школьникам и студентам «на равных» рассказать истинные истории участников войны - ведь молодёжи всегда легче воспринимать информацию от сверстников.

- Слишком дорогой ценой нам досталась Победа. Мы знаем, сколько юношей и девушек положили свои жизни, чтобы мы могли любить, растить детей, заниматься любимым делом, - заметила Галина Анатольевна. – Не знать историю мы не имеем права - это было бы преступлением. Сейчас молодые люди особенно ответственно относятся к урокам истории. Я это говорю с твёрдой уверенностью: подвиг наших ветеранов находит отклик в душах молодежи. Ветераны - последние свидетели памятных событий. Именно они помогают нам понять, что значит любить Родину, что значат истинные чувства патриотизма.

На фото проекта - Дончак Александр Васильевич.

Руководитель молодёжного движения «Прав? Да!» и идейный вдохновитель проекта Сергей Фуглаев отмечает, что этот фотопроект показывает, на кого стоит равняться сегодня, задаёт в обществе ориентир на добрые поступки и большие дела.

– Сегодня очень важно уделять нашей молодёжи как можно больше внимания, общаться, рассказывать о вечных ценностях, - говорит Сергей Иванович. – Кто, как не ветераны Великой Отечественной войны, могут донести до юношей и девушек простые и такие важные слова о любви к Родине, об уважении к истории и подвигам. Я уверен, что наш фотопроект «Герои среди нас» – замечательный способ рассказать молодёжи об отважных, доблестных героях нашей великой страны, об их подвигах на благо Отчества и мирного неба над нами. Участники нашего фотопроекта достойны восхищения, уважения и подражания. Молодёжь, прочитав боевые истории, биографии участников фотопроект поймёт простую истину: героями не рождаются, ими становятся. Я очень надеюсь, что наш фотопроект «Герои среди нас», посвященный нашим дорогим ветеранам, станет значимым вкладом в патриотическое воспитание молодёжи. И мы с высокой степенью ответственности продолжим работать на благо нашей родной Белгородчины и всей страны!

Председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева отметила, что, к сожалению, уходят ветераны - и мы должны использовать шанс напрямую услышать о легендарном подвиге наших дедов и прадедов, и как можно больше времени и внимания уделять нашим героям.

– Я по образованию учитель истории, 15 лет преподавала в школе, - рассказывает Ольга Ильинична. - Эту тему, как правило, изучают в старших классах. Дети по-разному воспринимают её, но всегда с большим интересом. И почти во всех семьях были какие-то свои истории. Очень интересно школьникам сопоставлять: блокада Ленинграда, Курская, Московская битвы – то, что есть в учебниках и в учебных фильмах с воспоминаниями, которые были в семье. На мой взгляд, именно такая история для детей становится настоящей. Я уверена, что сегодня тема Великой Отечественной войны остаётся ведущей в истории ХХ века и в современной школе.

В фотопроекте представлены интересные и уникальные факты о героических, сильных и мужественных людях, которые честно выполняли свой главный долг – защищали Отечество. Каждая история – особенная, разные герои и разные события, но объединяет одно: бесконечная любовь к Родине.

На фото проекта - Уткина Вера Николаевна.

- Я уверен, что фотопроект вдохновит нашу молодёжь на добрые дела во благо Отечества, ведь именно они – достойные наследники легендарного поколения победителей, - отметил Сергей Фуглаев. - Я дорожу общением с нашими дорогими ветеранами, и счастлив, что молодёжь также имеет возможность с ними общаться. Об этой связи поколений, о важности изучения своей истории, уважения к подвигам солдат Великой Отечественной войны – патриотический фотопроект «Герои среди нас» молодёжного движения «Прав? Да!». Всё это было бы невозможно без наших единомышленников, верных друзей и коллег! Спасибо вам большое и низкий поклон за это! Я выражаю искреннюю благодарность за поддержку, помощь в организации и проведении этого масштабного патриотического фотопроекта правительству Белгородской области и лично Евгению Степановичу Савченко! От себя лично и от всей команды молодёжного движения «Прав? Да!» я выражаю благодарность за личное участие и высокую оценку за проделанную работу – депутату Госдумы Российской Федерации Сергею Андреевичу Боженову, уполномоченному по правам ребёнка в Белгородской области Галине Анатольевне Пятых, начальнику управления молодёжной политики Белгородской области Владимиру Витальевичу Ивашеву, председателю Белгородского городского Совета Ольге Ильиничне Медведевой! Слова благодарности нашим уважаемым участникам фотопроекта «Герои среди нас»! Они являются для всех нас ярким примером для подражания! И мы гордимся, что их истории жизни и подвигов представлены фотопроекте и вдохновляют молодёжь на будущие подвиги во благо Родины!

С глубокой благодарностью к ветеранам и в преддверии 75-летия Великой Победы организаторы фотопроекта разработали специальный сайт geroi31.ru - чтобы у каждого была возможность познакомиться с ним и яркими историями участников Великой Отечественной войны.