Поколение двадцать первого века – героям века двадцатого

Что хотели бы дети сказать ветеранам? Какой может стать встреча поколения 21-го века с героями века 20-го? Вместе с «Центром Экологической Безопасности» Белгородской области мы предоставили юным жителям области, народным экологам ООО «ЦЭБ», возможность представить это: сделать что-то в честь героев Великой Отечественной войны, посвятить им какой-то поступок, творческий порыв…

Братья Иван и Алексей Домашовы

Наш прадед Усов Иван Сергеевич родился в Челябинской области, в 1915 году.

После смерти родителей воспитывался в детском доме. Окончил фабрично-заводскую школу (ФЗУ) и был направлен на работу в Казахстан, в г.Тараз , где встретил свою будущую жену, Анну. С 1937 г. по 1940 годы он служил в армии, потом вернулся домой. Но вскоре началась война, он был призван одним из первых. 17 сентября 1941 года родилась моя бабушка Валентина, но свою дочь он смог увидеть лишь из окна проходящего на фронт поезда.

Прадед служил в Панфиловской дивизии в звании старшего сержанта, воевал под Москвой, защищая Волоколамское направление. Награжден 23 октября 1943 года Медалью «За отвагу» за мужество, неоднократно проявленное в боях. Был тяжело ранен в руку при выполнении боевого задания. После ранения лечился в госпитале города Тула. Умер 9 января 1944 года от полученных ран. Похоронен в братской могиле в Туле на кладбище Всех Святых. Мы помним подвиг нашего прадеда, вместе с бабушкой и родителями разыскали его могилу.

Мы продолжаем заботиться о нашей бабушке Валентине Ивановне Шиковой. И в память о прадеде и трудных детских годах бабушки мы ежегодно высаживаем деревья. Это не только напоминает нам о прошлом, но и помогает очищать воздух для будущих поколений.

Бессмертный полк братьев Домашовых.

Валерия Морозова

Приближается День Победы. И мне захотелось узнать, кто из моих родственников воевал, кто 75 лет назад был в числе победителей.

Моему дедушке 71 год. Он военный инженер, подполковник. Служил в авиации в Украине и Грузии, а потом был военным комиссаром.

Когда я расспрашиваю его о военной службе и о том, какие героические поступки совершил, он говорит, что жизнь офицера – это каждодневная кропотливая работа. Эту работу нужно выполнять грамотно, правильно, всем и всегда. И если все будут так делать, то, может быть, тогда и подвиги не нужно будет совершать.

Мы часто с дедом разговариваем на разные темы. Он много знает и много умеет. Поэтому разговоры наши очень интересные. Дед любит юмор и шутки. И только когда он рассказывает о своих родителях - становится очень серьезным и грустным. Я вижу, что он очень их любит, хотя они давно умерли.

Мой прадед воевал на Невском пятачке под Ленинградом, его два раза ранили, но он после госпиталя возвращался и воевал до Победы.

А моя прабабушка, когда прадеда мобилизовали, осталась с тремя детьми. Старшему было 10 лет, а младшей - не было и года . Ей было очень тяжело. Надо было и детей воспитывать, и хозяйство вести, и работать. Но она смогла все преодолеть.

И я горжусь тем, что у меня такая же фамилия, как и у моего прадеда и прабабушки – ветеранов войны. Я тоже Морозова.

Творческий подарок ветеранам от Валерии.

Роман Марковский

Свою благодарность героям-освободителям Роман выражает возложением цветов к памятникам, рассказывающим о доблести советского воина.

Например, урочище Толстое находится в Верхопенском сельском поселении: между селами Верхопенье и Березовка Ивнянского района, вдали от населенных пунктов. До сих пор на территории мемориала проходят захоронения останков погибших воинов. В урочище много грибов, ягод, поэтому к памятнику заходят грибники, останавливаются проезжающие мимо машины. Делегаций почти не бывает, но памятник ухожен.

Этот мемориал воздвигнут на очень важной точке военных времен, имеющей трагическую, но великую историю. Именно здесь в июле 1943 года советские войска, состоящие из бойцов 6-й гвардейской и 1-й танковой армии Воронежского фронта, остановили врага, который пытался прорваться к Курску. Шесть дней длилась героическая оборона! И в итоге наши воины смогли заставить фашистов отступить.

Вечная слава героям!

Роман у воинского захоронения в урочище Толстое.

Белгородцев поздравляет Леонид Белоковаленко

Генеральный директор ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области так обратился к землякам:

- Я хочу от всего сердца поздравить вас с Днем Великой Победы! Этот праздник, этот подвиг никогда не будут забыты. Спасибо всем, кто победил войну!

Дорогие ветераны! Вы подарили будущее нам, нашим детям и внукам! Мы со своей стороны сделаем все, чтобы последующие поколения ценили, что они живут в свободной, красивой и чистой стране.

Низкий поклон вам, уважаемые герои-победители, крепкого здоровья и долгих дней жизни!

С великим праздником! С 75-й годовщиной Великой Победы!