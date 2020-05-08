Проект «Наше общее дело» сохраняет память о героях

В ряде муниципалитетов региона народные избранники в преддверии Дня Великой Победы акцентировали внимание на реконструкции братских могил и включили их в перечень социально-значимых объектов, строительство и ремонт которых запланированы в рамках депутатского проекта.

- Сохранить память о героях Великой Отечественной войны, передать сведения и знания о великом подвиге нашего народа следующим поколениям – это уже скорее наша прямая обязанность, нежели задача. Юным белгородцам предстоит принять от нас эстафету памяти, и мы должны передать им все сохранившиеся свидетельства тех страшных лет. Отдельного внимания заслуживает отношение к памятникам и братским могилам, у которых мы можем поклониться мужеству и стойкости воинов, отдавших жизнь ради мира на земле. За этими историческими объектами, которые имеют особую социальную значимость, мы в рамках проекта «Наше общее дело» закрепляем депутатов, представителей исполнительной власти и общественно-политический актив. И такие команды на местах сопровождают все этапы реконструкции братских могил вплоть до открытия после ремонта. Подобное кураторство повышает персональную ответственность каждого участника проекта, – уверена председатель Белгородской областной Думы Наталия Полуянова.

Наталия Полуянова: Юным белгородцам предстоит принять от нас эстафету памяти.

Общим делом для жителей области стали капитальный ремонт девяти братских и двух одиночных могил советских воинов, а также установка памятного знака в честь погибших в годы Великой Отечественной войны белгородцах. К 9 Мая обновят воинские захоронения в сёлах Советское (Алексеевский городской округ), Петровка и Лозовое (Белгородский район), Николаевка (Вейделевский район), Лесное Уколово (Красненский район), Валуйчик (Красногвардейский район), Русская Берёзовка (Ракитянский район), Озеровка и Гостищево (Яковлевский городской округ). Также капитально отремонтируют могилу неизвестного солдата в посёлке Борисовка и могилу старшего сержанта Г.И. Пожа в селе Акулиновка Борисовского района. В Белгороде установят монумент в память о погибших жителях села Красное.

Мемориал в селе Лесное Уколово.

На сегодняшний день в некоторых муниципалитетах реконструкция братских могил уже завершена, а где-то работы и благоустройство территории – на финальной стадии.

Как отмечают участники проекта «Наше общее дело», внимание к воинским захоронениям и ремонт памятников – одна из многочисленных ступенек на пути к сохранению исторического наследия и трансляции его юному поколению белгородцев. Ведь братская могила в каждом муниципалитете – это памятное место для всех жителей территории: и свидетельство героического прошлого, и непростое наследство истории одновременно.