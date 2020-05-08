Металлоинвест отпразднует День Победы, соблюдая режим карантинных ограничений

Сегодня среди пенсионеров Лебединского ГОКа живы лишь 14 ветеранов Великой Отечественной войны: 10 участников, одна блокадница Ленинграда и 3 бывших несовершеннолетних узника концлагерей. Ещё 119 человек трудились в тылу. К празднику от компании «Металлоинвест» все они получили единовременные денежные выплаты.

В этом году 9 мая не будет традиционного торжественного митинга сотрудников Лебединского ГОКа у Братской могилы в переулке Героев. Тем не менее, в этот день к мемориалу будут возложены сотни алых гвоздик, а ветераны Великой Отечественной войны – пенсионеры комбината получат на дом ценные подарки и поздравления.

В предпраздничные дни на ЛГОКе работникам раздали около 5 тысяч георгиевских ленточек, которые являются символом победы народа нашей страны в Великой Отечественной войне. Об этом позаботилась профсоюзная организация предприятия.

В этом году многие лебединцы, как и миллионы россиян планировали принять участие в шествии «Бессмертного полка». К сожалению, мероприятия в городах России были отменены, но есть возможность почтить память своего героя, не покидая дома.

Напомним, что для этого необходимо зайти на сайт проекта «Бессмертный полк онлайн» — polkrf.ru, добавить свою фотографию и фотографию своего родственника-ветерана. Организаторами будет создан видеоряд из фотографий всех участников.

Трансляция «Шествия» пройдет 9 мая на федеральных телеканалах, медиа-экранах России и на сайте «Бессмертный полк России». Сохраним память о подвиге нашего народа вместе!