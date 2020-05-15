2020-05-15T01:17:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 мая 2020: Горячая линия по выплатам медикам открылась, а ряд медучреждений закрылись

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 15 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 мая 2020: Горячая линия по выплатам медикам открылась, а ряд медучреждений закрылись.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 мая 2020: Горячая линия по выплатам медикам открылась, а ряд медучреждений закрылись.Фото: "КП" Архив
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О системных проблемах здравоохранения и необходимости дополнительных мер поддержки в условиях короновируса говорили депутаты Госдумы во время правительственного часа с Министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. И, в частности, много было задано вопросов о нарушениях в системе выплат медицинским работникам. Чтобы этих нарушения и вопросов связанных с ними стало меньше, в департаменте здравоохранения Белгородской области открыли горячую линию, сообщили во время очередного брифинга. Также озабоченность вызывают ряд вопросов, связанных с закрытием нескольких медицинских учреждений региона на карантин.

По вопросам доплат медикам — на горячую линию

Департамент здравоохранения Белгородской области, сообщили во время очередного брифинга по коронавирусной инфекции, открыл профильную горячую линию по выплатам медицинским работникам. Здесь можно получить разъяснения по всем вопросам, связанным с доплатами медицинским работникам, контактирующим с пациентами с подтвержденным COVID-19. Теперь свои вопросы можно задать специалистам, позвонив по телефону профильной горячей линии (4722) 32-57-62.

В Красногвардейском районе на карантин закрыты лечебный корпус и инфекционное отделение ЦРБ

Как объяснила заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова, в реанимацию Центральной районной больницы Красногвардейского района за неотложной помощью, не связанной с коронавирусной инфекцией, поступил пациент. Но после обследования этого пациента выяснилось, что у него есть родственники с положительным анализом на COVID-19. Проведенный анализ на коронавирус выявил положительный результат у поступившего в реанимацию пациента.

После этого были обследованы все контактирующие с ним лица, а именно — 15 сотрудников реанимации и 5 пациентов из отделения. Среди пациентов коронавирус ни у кого не подтвердился. Но у двух медицинских работников анализ на COVID-19 оказался положительным. Они отстранены от работы и находятся под амбулаторным медицинским наблюдением.

Людмила Крылова подчеркнула, что лечебный корпус закрыт на карантин, а нуждающиеся в медицинской помощи пациенты получают ее на дому. Тех же, кто нуждаются в хирургической экстренной помощи транспортируют в первично-сосудистое отделение Алексеевской ЦРБ. Оказание плановой медицинской помощи перенесено до снятия карантинных мер, ориентировочно до 18 мая включительно.

На карантин закрыто и инфекционное отделение. Положительный анализ получен у заведующей отделением, заболевание у нее протекает бессимптомно. Как врач-инфекционист она оказывала медицинскую помощь пациентам, которые болеют в легкой форме и получают лечение амбулаторно, на дому.

В Белгороде в горбольнице №2 закрыто на карантин первичное сосудистое отделение

Занос инфекции произошел через пациента, который поступил в отделение городской больницы №2, которое расположено на площадке бывшей горбольницы №1 (центр Белгорода).

Пациент поступил в отделение с инфарктом. Но результаты проведенных анализов показали также положительную пробу на COVID-19.

Теперь отделение находится на карантине и новых пациентов не принимает, их перенаправляют в кардиоцентр областной клинической больницы. При этом все находившиеся в отделении пациенты продолжают лечение в изолированном режиме, так как являются контактными. Результаты их анализов еще не получены.

Карантин будет снят только после получения отрицательных проб по всем контактным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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