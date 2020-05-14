Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 14 мая 2020 года составило 994 человека

По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.35 14 мая, количество заболевших короновирусной инфекцией в Белгородской области составило 994 человека. За минувшие сутки это число увеличилось на 54 человека.

По России за минувшие сутки выявлено 9 974 новых заболеваний. Всего с начала пандемии в стране заболели 252 245 человек, выздоровели — 53 530 человек (за минувшие сутки 5 527), умерли — 2 305 человек ( за минувшие сутки 93).

В соседней Курской области, которая по-прежнему «лидирует» среди регионов Центрального Черноземья, количество заболевших составило 1 697 человек (76 за минувшие сутки). В Тамбовской области заболело 1 654 человека (86 за минувшие сутки), в Орловской области — 1 264 (57), в Липецкой — 1 036 (46), в Воронежской — 1 028 (45).