2020-05-14T11:52:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 14 мая 2020 года составило 994 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 14 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 14 мая 2020 года составило 994 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 14 мая 2020 года составило 994 человека.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.35 14 мая, количество заболевших короновирусной инфекцией в Белгородской области составило 994 человека. За минувшие сутки это число увеличилось на 54 человека.

По России за минувшие сутки выявлено 9 974 новых заболеваний. Всего с начала пандемии в стране заболели 252 245 человек, выздоровели — 53 530 человек (за минувшие сутки 5 527), умерли — 2 305 человек ( за минувшие сутки 93).

В соседней Курской области, которая по-прежнему «лидирует» среди регионов Центрального Черноземья, количество заболевших составило 1 697 человек (76 за минувшие сутки). В Тамбовской области заболело 1 654 человека (86 за минувшие сутки), в Орловской области — 1 264 (57), в Липецкой — 1 036 (46), в Воронежской — 1 028 (45).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Вирус проникает через глаза": врач-инфекционист рассказал, вредны ли ИВЛ при коронавирусе и почему болеют медики
Заместитель главврача тольяттинской больницы Николай Каравашкин поделился своим опытом работы с коронавирусными больными и спрогнозировал всплеск заболеваемости в селах
Новости 24
В Белгороде полицейские нашли 12-летнего хулигана, выстрелившего в лицо продавцу пластмассовой пулей
Старооскольский гендиректор находится под следствием из-за невыплаты зарплаты
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
С уснувшего на остановке белгородца сорвали цепочку за 50 тысяч рублей
На Белгородчине в Алексеевке преображаются городские клумбы
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Сбербанк продлевает срок действия карт
Дороги Прохоровского района Белгородчины благоустроят к осени
Четверо белгородцев не растонировали по требованию ГИБДД автомобили и получили арест
Белгородские синоптики прогнозируют заморозки в ночь на 14 мая
Белгородские «Совы» вышли на охоту
В «Умном квартале» Белгорода энергетики полностью модернизировали сеть наружного освещения
В Старом Осколе прохожие и участковый спасли истекающего на лавочке кровью мужчину
Белгородка в пылу ссоры с сожителем подожгла чужую квартиру
В Белгороде значительно увеличилось количество общественного транспорта
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
В Белгородской области сильный ветер повалил деревья
37% жителей регионов Центральной России планируют традиционный летний отпуск
В Белгородском районе заканчивается весенняя расчистка территории
На Белгородчине на фасадах пожарно-спасательных частей появились таблички в честь ветеранов Великой Отечественной
Наши родные – настоящие герои!
Белгородские оперативники разоблачили «жертву коррупции»
356 семей Чернянского района Белгородской области получили выплаты на детей до 3-х лет
С начала года более 600 клиентов Сбербанка из Белгородской области начали копить при помощи страхования
На дорогах Белгородской области с начала года 29 детей пострадали и один погиб
Постпраздничные итоги от белгородской Госавтоинспекции – 93 пьяных, около 2000 нарушений ПДД
Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах без спроса
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе