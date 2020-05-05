Википедия добавила биографии 202 детей войны из Белгорода и области

В преддверии Дня Победы, 4 мая, подведены итоги марафона «Мое детство — война. Биографии», проходившего в феврале-апреле этого года. В конкурсе приняли участие 32 человека, которые в сумме написали 2076 биографических статей о детях войны. Биографии 202 человек, родившихся, живших или работавших в Белгороде и Белгородской области, появились в свободной энциклопедии.

О людях, которым до войны не исполнилось 18 лет

В рамках соревнования конкурсантам предлагалось дополнить Википедию статьями о людях, которым до начала Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет. Данный конкурс, призовой фонд которого составил 137000 рублей, стал частью серии «#Узнай Россию» (#Discover Russia), начавшейся в 2013 году при поддержке Общественной палаты и Министерства иностранных дел РФ.

Конкурс 2020 года включал в себя две номинации. В первой части авторы соревновались в написании биографических статей на русском языке. Во второй номинации конкурсанты создавали публикации в СМИ, тексты для интернет-сайтов федеральных и региональных органов власти, а также – для образовательных учреждений и музеев.

Победителем первой номинации стал житель Обнинска Игорь Штефан который написал 586 статей, в основном, о полных кавалерах ордена Славы и Героях Социалистического Труда. Всего в конкурсе приняло участие 32 человека, включая целый ряд известных «википедистов». Так обладатель «Вики-премии», кандидат наук Роман Балабин, который живет в Цюрихе, писал о детях войны, ставших впоследствии профессорами крупнейших советских и российских ВУЗов. А житель Майкопа, генерал-майор Александр Дорофеев дополнял статьи о Героях Советского Союза.

Дети войны из 72 регионов России, 18 областей Украины и 7 территориальных единиц Белоруссии

Конкурс «Мое детство – война» затронул людей, родившихся в 72 регионах современной России, 18 областях Украины и во всех 7 территориальных единицах Белоруссии. Десятки людей из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии и Латвии, чьи детство и юность пришлись на военные годы, также получили отдельные страницы в Википедии.

Биографии 202 человек, родившихся, живших или работавших в Белгороде и Белгородской области, появились в мировой свободной энциклопедии. Так Балабин добавил сведения о поэте Леониде Кузубове, родившемся в 1929 году в городе Шебекино и участвовавшего в Сталинградской битве. В 1969 году за цикл стихотворений Кузубову была присуждена Всесоюзная литературная премия ЦК ДОСААФ.

О белгородцах танкистах и Героях Соцтруда

Кроме того, в русском языковом разделе всемирной энциклопедии появилась биография танкиста Ивана Федорова (1923–1944) из поселка Чернянка, ставшего Героем Советского Союза за уничтожение 10 танков противника и погибшего при освобождении Городенка. Есть теперь и биографии полного кавалера ордена Славы, лейтенанта Николая Власова (1926 - 1979), родившегося в селе Лучки Прохоровского района и участвовавшего в боях у польского города Хойнице; Варвары Линиченко (1928–1998) из села Леоновка Валуйского района, удостоенной звания Героя Социалистического Труда в 1966 году.

Отметим, что дополнять Википедию может любой желающий. В текущем году планируется проведение еще двух подобных конкурсов, победителем которых может стать любой человек, готовый писать о героях фронта и тыла.