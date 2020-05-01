2020-05-01T16:36:21+03:00
Происшествия

В Белгородской области cошел с рельсов пассажирский поезд

К счастью, вагоны были пустыми
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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В Старом Осколе Белгородской области сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД в пятницу, 1 мая. Местные жители поделились видеозаписью с места ЧП в соцсетях.

Инцидент произошел в 12:00 на станции Старый Оскол. Во время проведения перегона поезда на запасной путь произошел сход двух пустых пассажирских вагонов. К счастью, никто не пострадал. На график движения поездов на станции ситуация не повлияла. На месте работает восстановительный поезд.

Как сообщил в ГУ МЧС по Белгородской области, причины ЧП теперь будут устанавливать специалисты. А местные жители предположили, что причиной может быть ошибка работников железной дороги или поломка в самом поезде..

Напомним, похожая ситуация произошла в ноябре прошлого года. Тогда у «Москва – Белгород» на ходу отцепилось 8 вагонов от основного состава. Никто из пассажиров не пострадал.

На вокзале в г.Старый Оскол, сошёл с рельсов поезд, идущий из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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