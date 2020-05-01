В Белгородской области cошел с рельсов пассажирский поезд

В Старом Осколе Белгородской области сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД в пятницу, 1 мая. Местные жители поделились видеозаписью с места ЧП в соцсетях.

Инцидент произошел в 12:00 на станции Старый Оскол. Во время проведения перегона поезда на запасной путь произошел сход двух пустых пассажирских вагонов. К счастью, никто не пострадал. На график движения поездов на станции ситуация не повлияла. На месте работает восстановительный поезд.

Как сообщил в ГУ МЧС по Белгородской области, причины ЧП теперь будут устанавливать специалисты. А местные жители предположили, что причиной может быть ошибка работников железной дороги или поломка в самом поезде..

Напомним, похожая ситуация произошла в ноябре прошлого года. Тогда у «Москва – Белгород» на ходу отцепилось 8 вагонов от основного состава. Никто из пассажиров не пострадал.