Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 11 мая 2020 года составило 798 человек

По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.35 11 мая, в Белгородской области число заболевших составило 798 человек. За последние сутки зарегистрировано рекордное, почти вдвое превышающее предыдущие, количество новых заболеваний — 91 случай.

Всего по России за минувшие сутки зарегистрировано 11 656 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране заболело 221 344 человека. Число выздоровевших составляет 39 801 человек, за минувшие сутки — 5 495. Число умерших с начала заболевания в стране — 2 009, за минувшие стуки — 94 человека.

По прежнему среди наших соседей по числу заболевших «лидирует» Курская область — 1 484 человека (74 за минувшие сутки). Но ее стремительно догоняет Тамбовская область, где несколько суток подряд фиксируется большое число новых заболеваний. Зап минувшие сутки заболел 91 тамбовчанин, а общее число заболеваний составило 1 403. В Орловской области за минувшие сутки заболело 64 человека (всего 1 087 случаев), в Воронежской заболел 51 человек (всего 899), в липецкой области заболело 48 человек (всего 897).

Отметим, что Россия стремительно поднимается вверх в таблице по числу заболеваний среди других стран. Всемирная организация здравоохранения надеется, что Россия вышла на плато по распространению коронавирусной инфекции. И вместе с тем прогнозируют увеличение количества смертельных случаев.