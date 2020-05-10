В Белгороде росгвардейцы и пограничники провели парад Победы под окнами ветеранов

В День Победы руководящий состав Управления Росгвардии по Белгородской области и представители ПУ УФСБ России по Белгородской и Воронежским областям поздравили с 75-летием Великой Победы подполковника в отставке Александра Захарова и полковника в отставке Михаила Марченко.

Самый священный день в истории государства

Торжественные мероприятия прошли в рамках патриотической акции «Парад у дома Ветерана». Руководящий состав Управлений поздравил ветеранов, а в завершении поздравлений перед домами ветеранов выступил с программой «Ансамбль песни и пляски Пограничного Управления ФСБ России по Белгородской и Воронежским областям».

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Полковник Василий Ермоленко, обращаясь к ветеранам, подчеркнул:

- От всего личного состава Управления желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия. Пока память о Поколении Победителей живёт в наших сердцах, 9 мая остается не только главным государственным праздником, но и самым священным днем в истории российского государства!

Ветераны от всей души поблагодарили гостей за приятный сюрприз и отметили, что надолго запомнят устроенный для них праздник.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Боец Александр Захаров за поимку диверсанта на Арбате был награжден премией в 300 рублей

Участник Великой Отечественной войны подполковник в отставке Александр Семенович Захаров воевал на фронте с 1941 года: отстоял Москву, Гжатск, Можайск, Уварово и встретил Победу в Литве. Его призвали 16 августа в день рождения. Ему как раз исполнилось 19 лет.

7 ноября 1941 он принял участие в военном Параде на Красной площади, после которого сразу ушел на фронт. До этого времени Александр Семенович был на сборах в Подмосковье и, когда 19 октября Москву перевели на осадное положение, вместе с другими бойцами охранял заводы, фабрики, мосты, другие важные объекты столицы. Вспоминает, как во время патрулирования задержали на Арбате диверсанта. За бдительность и смекалку его тогда наградили премией — 300 рублей. А потом был фронт, оборона Москвы. Снайпер Александр Захаров не раз отличился, был ранен, на его кителе — немало наград, свидетельствующих о славном боевом прошлом. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы».

Михаил Марченко с 1943 по 1945 воевал в Прибалтике

Полковник Михаил Андреевич Марченко был призван в армию в 1943 году, в период с 1943 по 1945 года воевал в Прибалтике. Награжден «Орденом за службу Родине», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германием», «За отличие в охране Государственной границы».