Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 10 мая 2020: Об «ограничениях» в период снятия ограничений

В Белгородской области после Дня Победы приступят к первому этапу снятия ограничений. При этом почти невозможно представить, как, к примеру, в открывшемся после 12 мая торговом центре смогут обеспечить пространство на одного посетителя размером в 50 квадратных метров? Он что, там один будет ходить? Что касается малых предприятий торговли, так у них этих квадратов просто может не хватить. Есть и другие «ограничения» в период снятия ограничений, которые трудно отнести к категории выполнимых. Об этом — в материале «КП».

Свободных коек 58 процентов, значит можно приступить к снятию ограничений

Снятие ограничений будет проходить в несколько этапов, объяснила во время брифинга главный санитарный врач области Елена Оглезнева. Она подчеркнула, что сейчас в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 39,9. Средний темп прироста за первую неделю мая составил 7 процентов, что ниже предыдущей, — 9,6 процента.

Для принятия решения о снятии ограничений в области проанализировали три показателя: темпы прироста заболеваемости (оценка проводится за две недели ретроспективно); свободный коечный фонд (в Белгородской области развернуто 774 койки для больных с COVID-19, из них свободны 58 процентов); охват тестирования на коронавирусную инфекцию.

С 12 мая начнется первый этап снятия ограничений

Те меры, которые будут введены в регионе с 12 мая, демонстрируют первый этап снятия ограничений. Так, отменят ограничений на занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, также у белгородцев появится возможность посещения парков, садов, скверов для прогулок с семьей и детьми. При этом люди не должны контактировать между собой и строго соблюдать социальную дистанцию. Также с 12 мая отменят запрет на работу торговых центров и малых предприятий торговли небольшой площади. Но для всех этих предприятий прописаны строгие правила. К примеру, посетителям нужно обеспечить 50 квадратных метров на 1 человека. Потоки входящих и выходящих людей должны быть разделены и созданы условия для обработки рук. Есть и другие, не менее строгие правила. С 12 мая разрешат работу организаций общественного питания на открытых пространствах, а выпускники выйдут на стационарную учебу. Предусмотрены и другие послабления режима.

На брифинге подчеркивалось, что приступать к следующему этапу или отменять введенные правила регион будет только после тщательного анализа трех названных выше показателей.