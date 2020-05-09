2020-05-09T11:57:19+03:00
75 лет Великой Победы

День Победы в Белгородской области: как это проходит в условиях самоизоляции

Жители региона празднуют День Победы онлайн
Ирина ТАРАСОВА
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Цветы и венки от правительства и губернатора к мемориальному комплексу «Скорбящая мать» и стеле «Город воинской славы» на Соборной площади областного центра возложили представители официальной делегации. Фото belregion.ru.Цветы и венки от правительства и губернатора к мемориальному комплексу «Скорбящая мать» и стеле «Город воинской славы» на Соборной площади областного центра возложили представители официальной делегации. Фото belregion.ru.
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9 мая из-за ситуации с коронавирусом большая часть праздничных мероприятий в регионе пройдет в режиме онлайн. Белгородцам предложили присоединиться к электронной версии «Бессмертного полка» и многочисленным акциям в социальных сетях. Рассказать о своих героических родственниках-фронтовиках можно сразу на двух площадках — федеральном и региональном порталах.

Также есть возможность поздравить ветеранов с хештегом #МыВсёРавноСкажемСпасибо. В нем могут принять участие даже дети, в сети стартовала акция «Наследники Победы».

Сегодня белгородцы поют песни на балконах. Акция «Поем двором» начнется в 19.01 после минуты молчания. А затем жители области могут зажечь «Фонарики Победы» в окнах своих домов. Использовать можно свечи, бытовые фонарики или смартфоны.

В 12.00 над над Белгородом должно пролететь гигантское Знамя Победи. Трансляцию этой акции смогут увидеть все жители области. Праздник в областном центре завершится грандиозным салютом, который запустят сразу с четырех площадок, чтобы его смогли увидеть как можно больше жителей Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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