Белгородские росгвардейцы приняли участие в акции «Парад у дома ветерана»

В честь 75-й годовщины Великой Победы в Белгороде состоялась патриотическая акция «Парад у дома Ветерана». Соблюдая все меры безопасности, поздравить с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Николая Зинченко прибыл руководящий состав регионального Управления Росгвардии.

В торжественном мероприятии приняли участие: помощник начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Ирина Бугаева, командиры белгородских ОМОН и СОБР полковник Виктор Павлов и полковник Николай Титов. Николаю Зинченко продемонстрировали видеопоздравление директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова, зачитали поздравительный адрес, а так же вручили памятные подарки, продуктовую корзину и цветы. После чего в режиме видеосвязи ветерана поздравил начальник регионального Управления Росгвардии полковник Дмитрий Мещерин.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Дмитрий Мищери, поздравляя фронтовика, сказал:

- Огромное спасибо вам за все, что вы сделали во благо нашего Отечества. Вы – живая история и достойнейший пример для нынешнего и последующих поколений. Все, что мы имеем сегодня – благодаря вам. Именно вы подарили нам свободу и независимость. Проявленное освободителями мужество и неисчерпаемый дух стали главным залогом Победы. Спасибо вам от всего сердца!

Николаю Андреевичу Зинченко 96 лет. Он – гвардии полковник в отставке. Трижды ветеран: ветеран войны, ветеран труда, ветеран боевых действий. Полковник в отставке воевал на Западном и Ленинградском фронтах. Его мундир украшают многочисленные награды. Среди них — «Орден Отечественной войны» второй степени, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

Ветеран освобождал Харьков, воевал в Курской дуге, прорывал блокаду Ленинграда и участвовал в боях за освобождение Прибалтики. Долгожданную Победу ветеран встретил в Берлине.