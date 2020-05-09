2020-05-09T01:23:51+03:00
75 лет Великой Победы

Белгородские росгвардейцы приняли участие в акции «Парад у дома ветерана»

«Парад» прошел у дома полковника в отставке Николая Ивановича Зинченко
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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В честь 75-й годовщины Великой Победы в Белгороде состоялась патриотическая акция «Парад у дома Ветерана». Соблюдая все меры безопасности, поздравить с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Николая Зинченко прибыл руководящий состав регионального Управления Росгвардии.

В торжественном мероприятии приняли участие: помощник начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Ирина Бугаева, командиры белгородских ОМОН и СОБР полковник Виктор Павлов и полковник Николай Титов. Николаю Зинченко продемонстрировали видеопоздравление директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова, зачитали поздравительный адрес, а так же вручили памятные подарки, продуктовую корзину и цветы. После чего в режиме видеосвязи ветерана поздравил начальник регионального Управления Росгвардии полковник Дмитрий Мещерин.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Дмитрий Мищери, поздравляя фронтовика, сказал:

- Огромное спасибо вам за все, что вы сделали во благо нашего Отечества. Вы – живая история и достойнейший пример для нынешнего и последующих поколений. Все, что мы имеем сегодня – благодаря вам. Именно вы подарили нам свободу и независимость. Проявленное освободителями мужество и неисчерпаемый дух стали главным залогом Победы. Спасибо вам от всего сердца!

Николаю Андреевичу Зинченко 96 лет. Он – гвардии полковник в отставке. Трижды ветеран: ветеран войны, ветеран труда, ветеран боевых действий. Полковник в отставке воевал на Западном и Ленинградском фронтах. Его мундир украшают многочисленные награды. Среди них — «Орден Отечественной войны» второй степени, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

Ветеран освобождал Харьков, воевал в Курской дуге, прорывал блокаду Ленинграда и участвовал в боях за освобождение Прибалтики. Долгожданную Победу ветеран встретил в Берлине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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